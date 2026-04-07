AH-1W攻擊直升機飛行員兩手舉高高 竟是為了「這個原因」

軍航空特戰指揮部第602旅日前執行「115-1空用武器基礎射擊」任務，在軍方發佈的照片中，AH-1W直升機進入備炸區作業時，艙內的兩位飛行員兩手都舉的高高的，這個動作「是為了確保安全」。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部第602旅日前執行「115-1空用武器基礎射擊」任務，由AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M通用直升機執行實彈射擊，全面檢驗空地勤戰備能量。在軍方發佈的照片中，AH-1W直升機進入備炸區作業時，艙內的兩位飛行員兩手都舉的高高的，這個動作「是為了確保安全」。

陸航飛行員指出，直升機進入備炸區後，飛行員須先針對各武器系統、斷電器及開關位置做確認，隨後將雙手置於武器組人員清晰可見之處，全程避免觸碰武器相關開關，以防武器意外擊發；而在武器組上場後，與飛行官確認武器斷電、安全無虞後，才能進入正式掛彈程序，全程都要以手勢指揮與執行，一人指揮、一人操作，分工明確、動作程序迅速簡潔。

請繼續往下閱讀...

把鏡頭再拉近發現，兩位飛行員手舉高，是為了讓備炸區的武器組操作人員清楚看到，避免觸碰武器相關開關，以防武器意外擊發。（圖：軍聞社提供）

602旅日前於屏東恆春地區連續三日執行實彈射擊，派遣AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M通用直升機執行實彈射擊，全面檢驗空地勤戰備能量，除了飛行員的戰技表現之外。從地面裝備檢查、武器掛載、備炸區人員管制，到備炸程序的逐一落實，每一個環節均攸關任務成敗，地勤人員的付出，正是飛行員能夠升空出戰的堅實後盾。

根據軍聞社報導指出，空武實彈射擊涵蓋20機砲彈藥及2.75吋海神火箭，掛載工作繁重，一箱機砲彈藥重量驚人，最少需4名人員協力搬運；而掛載海神火箭時，因其對電壓極為敏感，現場一絲靜電火花即可能引發意外擊發，官兵上場前務必完成搭地作業，並配戴防靜電手套，從安全規範到裝備配戴都需要嚴謹看待，將風險降至最低。

飛行官陳少校表示，備炸區管制官通常需要在前一日先行掌握隔日飛行架次、射擊人員編組，以及受測的飛行官名單，確保操演全程動線順暢，也避免危安事件肇生。管制官也需要提前抵達備炸區，提前對武器組人員及飛行官逐一點名，檢查服儀整齊與工具攜帶是否完備，同時嚴格管控飛機進出路線，確保場面秩序，嚴防壅塞與危安因素。待飛機就位、管制官下達指示後，武器組人員頂著震耳欲聾的引擎噪音、旋翼捲起的風壓上場，在無法言語溝通的環境下，完全倚靠平時訓練的專業手勢與飛行官進行各項系統確認，準備展開備炸作業。

完成備炸作業後，武器組人員迅速脫離。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法