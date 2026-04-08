伊朗變陣無人機、廉價飛彈反擊美以 敲響戰略持久性警鐘

伊朗使用「見證者」系列無人機襲擊美軍基地與中東國家，已形成「攻防成本不對稱」。（取自伊朗國防部網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普宣布對伊朗停火2周，給予雙方協商空間，不過在此之前，伊朗頻繁襲擊中東國家、以色列與美軍基地，台灣國防研究倡議共同創辦人吳浩宇指出，伊朗在衝突中大量運用長程無人機與彈道飛彈，對以色列及中東多國發動攻擊，美軍及盟國則需動用愛國者、薩德等高價值攔截系統應對，形成明顯的「攻防成本不對稱」。

自由時報最新上線的《台海情勢簡報室》第五集節目之中，吳浩宇在節目之中評論美伊衝突，伊朗在衝突中大量運用長程無人機與彈道飛彈，對以色列及中東多國發動攻擊，美軍及盟國則需動用愛國者、薩德等高價攔截系統應對，形成明顯的「攻防成本不對稱」。他引述外媒報導指出，以色列已開始限制高價防空系統使用，並嘗試以較低成本攔截手段因應，以減輕庫存與財政壓力。

吳浩宇認為，這類結構性問題將成為未來戰場常態，進攻方可透過低成本且可快速量產的武器消耗防守方資源，進而削弱其持久作戰能力；若防空體系缺乏跨系統整合與分層攔截能力，將更難應對複合式威脅。

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不過，伊朗的防空系統同樣存在缺陷，吳浩宇表示，從伊朗防空體系觀察，其裝備來源涵蓋中國、俄羅斯與自製系統，但彼此缺乏整合與即時資訊共享能力，不同系統間仍須透過人工方式傳遞數據，一旦關鍵指揮節點遭打擊，防空網即可能出現缺口，凸顯現代防空作戰中指揮管制整合的重要性。

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