聯勇操演震撼！陸軍234旅展現強大火力

聯勇操演震撼，砲陣地揚起煙塵。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島三軍聯訓基地今日備受矚目的「聯勇操演」進入實彈射擊重頭戲！陸軍234旅聯合航特部展現精實的聯合作戰戰力。隨著反擊命令下達，各式重裝兵器輪番開火，震耳欲聾的砲聲迴盪，揚起的滾滾黃沙與精準命中目標的硝煙，交織成極具震撼力的戰場實景。

今日白天的操演科目重點在於「火力協調」與「陣地奪取」。操演開始後，射擊通報所列的各式現役裝備輪番上陣，包含105公厘戰車砲、120公厘迫砲以及各式火力。

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聯勇操演震撼，砲陣地揚起煙塵。（記者蔡宗憲攝）

操演進入白熱化階段，空中支援力量正式介入。航特部攻擊直升機採低空俯衝之姿，對敵方據點進行猛烈掃射；三軍形成的立體作戰網，展現了高度的默契與協同能力，從主力的反擊推進到最後的陣地清剿，演訓環環相扣，考驗官兵在地形限制下的體能與戰術執行力。

軍方強調，聯勇操演始終秉持「以實戰為本」的原則，透過密集演練，讓官兵在最接近真實戰場的環境下磨練戰技。面對區域不穩定情勢，國軍透過白晝實彈演習，不僅檢視裝備效能，更向國人傳遞「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅定立場。這場展現鋼鐵意志的操演，再次證明國軍隨時準備好捍衛國土，守護家園平安。

聯勇操演震撼，航特部支援火力。（記者蔡宗憲攝）

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