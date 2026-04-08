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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共在東海無聲開設5處空域管制區 馬依翔：對美印太司令部壓力測試

2026/04/08 12:10

中國3月27日至5月6日在黃海與東海海域上空劃設保留管制區，卻未對外發布相關公告，引發美國學界與台灣國安高層密切關注。圖為中國解放軍海軍航艦「遼寧號」2018年於南海舉行演習。（美聯社檔案照）中國3月27日至5月6日在黃海與東海海域上空劃設保留管制區，卻未對外發布相關公告，引發美國學界與台灣國安高層密切關注。圖為中國解放軍海軍航艦「遼寧號」2018年於南海舉行演習。（美聯社檔案照）
〔記者陳治程／台北報導〕美國總統川普今宣布美伊停火14天，與此同時，中共在東海劃設5處為期40天的空域保留區，被國安局長蔡明彥認為是在試探美方活動；曾任職國安單位的空軍備役上校、台灣基進秘書長馬依翔今指出，此舉的戰略意涵可能有多重目的，如對日施壓、消耗美軍資源、練兵台海情境，以及在中東衝突升溫之際為北京的全球戰略布局提供掩護。

馬依翔分析，解放軍在江蘇至浙江外海實施全高度空域管制，所演練的正是對日本海空力量的拒止能力。只要這片空域持續處於戰備管控狀態，日本自衛隊在評估介入成本時就必須將此納入計算，難以輕易南向策應美軍行動。

馬伊翔研判，就美軍壓力面向而言，此次管控長達40天，實際是對美軍印太司令部的壓力測試。美軍不得不維持高強度偵察與警戒，一旦考慮從亞太抽調兵力支援中東，就必須同步評估西太平洋出現戰略空窗的風險。他更進一步示警，若這類封鎖演變為常態，美國在西太平洋的部署將被迫從前進偵察轉向分散防禦，事實上意味著默認第一島鏈局部失效。

馬依翔也點出此舉對中東局勢的連動效應。藉由在西太平洋製造需要高度警戒的情勢，一旦美軍需要增援中東，就不得不同時盤算東亞方向的潛在風險，客觀上干擾了美軍的全球部署彈性，間接為伊朗製造了戰略緩衝。

馬依翔示警，相較於過去「先宣布再管制」的慣例，這次「先卡位、不解釋」的做法一旦常態化，將使第一島鏈國家與美軍持續面臨難以定性的模糊壓力，是典型的「灰色作戰」手法。他強調，此次40天管制的真正考驗，或許不在於解放軍最終是否動用這片空域，而在於美日台在模糊壓力長期累積下，集體回應機制是否仍能保持足夠的靈敏度與協調性。

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