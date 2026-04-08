中科院明年實測多款「低成本防空彈藥」 與這些功設計大有關係

中科院導入加拿大廠商AirShare具降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統，精準施放彩帶絲纏繞無人機螺旋槳失去飛行能力「硬殺」，再搭配降落傘功能使無人機緩降，同時以最經濟方式及最安全的回收方式保護國軍部隊及關鍵重要設施安全。（圖：中科院提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製多款「低成本防空彈藥」，規劃將在明年進行實測，相關人士今天指出，除了先前與加拿大廠商簽署合作備忘錄，引進「彩帶式火箭彈系統」之外，中科院本身也有研製具有低廉成本特性的防空攔截彈藥，分別針對反制無人機丶飛彈與遠程火箭攻擊，目前均已取得相當程度的進展，預計在明年上半年就進行實戰測試。

「彩帶式火箭彈系統」在中科院CUAS（無人機反制系統）基礎上，導入加拿大AirShare公司具降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統，經由精準施放彩帶絲纏繞敵方無人機螺旋槳，使其失去飛行能力的「硬殺」，再搭配降落傘功能使無人機緩降，減少墜落地面造成的傷害，同時以最經濟方式及最安全的回收方式，保護國軍部隊及關鍵重要設施安全。

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烏克蘭製造商「野蜂」開發的「刺針」攔截無人機，其低成本與高效能特性在實戰中備受矚目。（擷取自Wild Hornets專頁）

在中科院自行研製的「低成本防空彈藥」方面，相關人士說，主要有兩個版本，一是專門針對無人機的飽和攻擊（蜂群戰術）。另一款則是因應敵方對我展開的飛彈丶遠程火箭攻擊。兩款在研製上均已獲得一定程度的成果，規劃可在明年上半年進行實戰測試。

對於「低成本防空彈藥」的性能及型式，各方說法很多，包括中科院可能用的是衍生型的遊蕩彈藥，將原本是可在空中徘徊等待攻擊地面丶海上目標的彈藥，改為可在空中飛行較長時間，並向空中目標發射強而有力的彈幕，用以摧毀敵方火箭，另外則傳出運用「縮小版丶低配款」天弓飛彈，專門用以攔截敵方飛彈，不過軍方對此均沒有評論。

相關人士說，在烏俄戰爭以及今年的美伊戰爭中發現，當一方發射低成本的長程火箭丶無人機進行攻擊時，過去防衛的一方動輒要發射數枚價值數百萬美元的愛國者飛彈來攔截，無論在作戰效益或是成本效益而言，都是極不對等的，更可能因此消耗了自己的高成本彈藥，也正因為如此，「低成本防空彈藥」的發展，已成為當前的國際發展趨勢。

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