台法再簽19.7億海軍後勤合約 維持6艘康定級軍艦妥善率

海軍現役有6艘康定級軍艦，由於由法國來台的軍艦至今已近30年，軍方以「戰鬥系統性能提升案」，全案總金額為431億5990萬元。圖為升級前的同級軍艦中的承德號（PFG-1208）。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕 為確保海軍「康定級（拉法葉級）巡防艦」性能提升計畫順利推進，海軍繼今年3月底與法國國防顧問公司 DCI.DESCO 簽署價值新台幣 18 億 1170 萬元的「技術及管理支援服務」合約後，本週再簽下「可修件維修及服務」合約，履約期限至民國120年3月底止，金額達到19億7640萬元，以維持我國6艘「康定級巡防艦」的妥善率，也代表台法軍事合作關係的持續深化。

我國康定級巡防艦進行性能提升計畫，首艘原型艦「承德軍艦（FF-1208）」已於今年（115年）2 月初完成所有改裝測試，並在台船碼頭低調舉行成軍典禮，正式恢復戰備序列，第二艘性能提升艦已於今年 1 月進廠準備。海軍規劃將以「承德艦」為基準，在 120 年前分批完成全數 6 艘艦的升級，全面補足海軍中程防空戰力缺口。

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圖為同級軍艦中的西寧艦。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

DCI-DESCO公司為法國國防國際諮詢公司（DCI）的下屬機構，而法國國防國際諮詢公司又是法國國防部在海外的運營商，法方為台灣軍艦執行「戰鬥系統性能提升案」，也代表台法軍方軍事合作持續且穩定地進行。

海軍有6艘現役康定級巡防艦，國防部規劃斥資431億5990萬元，分批為這6艘艦進行現代化升級，內容包含提升戰鬥管理系統、換裝新雷達、除去原有的海欉樹防空飛彈，並換裝中科院設計的華陽垂直發射系統等，該垂發系統可攜帶32枚新的海劍二型防空飛彈。

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