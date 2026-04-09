陸軍司令呂坤修上將拜會消防署 交流無人機系統及科技思維災防運用

陸軍司令呂坤修上將（左）昨日率重要幹部親訪內政部消防署，由消防署長蕭煥章（右）熱情接待，期透過相互交流學習及經驗分享，促進消防體系與陸軍部隊的緊密合作，達成強化「全社會防衛韌性」之共同目標。（圖：取自軍媒青年日報）。

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將昨日率重要幹部親訪內政部消防署，由消防署長蕭煥章熱情接待，期透過相互交流學習及經驗分享，促進消防體系與陸軍部隊的緊密合作，達成強化「全社會防衛韌性」之共同目標 。

根據軍媒青年日報今天報導指出，呂司令首先感謝消防署撥贈陸軍26輛消防車，實質提升基層單位災防能量；陸軍與消防署雖分屬不同領域，然均以守護人民為職志，秉持保護人民的出發點，推動各項工作。陸軍積極強化戰力，提升嚇阻的力量，以確保和平，而消防署則積極強化我國災害防救整備量能，強化應對災害的韌性，都是著重「預防」的工作。

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呂坤修上將率團參訪消防署救災救護指揮中心等單位、了解無人機影像串流系統及科技思維導入災防等運用情形。（圖：取自軍媒青年日報）

拜會期間，呂司令一行參訪消防署救災救護指揮中心、行政院國家搜救指揮中心及新式通訊指揮車，實地了解無人機影像串流系統及科技思維導入災防等運用情形，期藉此汲取相關經驗，作為軍事作戰及指管備援系統之參酌。呂司令提醒各級幹部，國家要強健整體防衛的韌性，軍、警、消、民防等單位必須起帶頭作用，透過建立支援機制與整合能力，方能肆應未來多變的挑戰，做好守護人民的責任，贏得民眾的信任。

陸軍司令呂坤修上將參訪消防署救災救護指揮中心、行政院國家搜救指揮中心及新式通訊指揮車，實地了解無人機及科技思維導入災防等運用情形。（圖：取自軍媒青年日報）。

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