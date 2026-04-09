B-2連飛36小時直攻地下指揮所！美軍投3萬磅鑽地炸彈鎖定伊朗高層

美軍出動B-2匿蹤轟炸機連續飛行36小時，在停火前夕直攻伊朗地下指揮所，展現摧毀深層掩體的極限威懾力（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美伊雙方8日宣布暫時停火前夕，美軍曾出動B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤轟炸機連續飛行36小時，直攻伊朗地下指揮設施。這次行動鎖定伊朗革命衛隊高層藏身的掩體，並投下重達3萬磅的鑽地炸彈。外界解讀，美方在停火前夕展現此類武力，旨在傳遞地下設施同樣可能遭毀滅性打擊的強烈威懾。

軍事媒體《Military Times》報導指出，這場攻擊行動生在雙方達成協議前，由美國中央司令部（CENTCOM）下達指令。B-2轟炸機從美國密蘇里州的懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）起飛，執行這場不中斷的遠程打擊任務。官員表示，任務目標是清除在地下強化防禦工事內運作的革命衛隊高階將領。

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執行任務的B-2轟炸機掛載了被稱為「鑽地炸彈」的GBU-57 巨型鑽地彈（MOP）。這款重達3萬磅（約1.36萬公斤）的武器，專門用來摧毀深埋地下且經過加固的軍事目標。B-2的匿蹤設計讓其能避開雷達，深入敵方先進的防空區進行打擊。這次任務飛行距離約1萬1265公里，相當於跨洲際飛行距離，展現了美軍的全球戰略打擊

這場空襲是美軍對伊朗廣泛軍事行動的最高潮之一。在衝突期間，美國中央司令部已在伊朗全境打擊超過1萬3000個目標，並動用了包含B-1與B-52在內的多型戰略轟炸機。與此同時，美軍也動員數百名人員與多架軍機，在伊朗境內成功執行了兩名遭擊落美軍飛官的搜救任務。

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