傳習鄭會今舉行 中共出動15機艦擾台

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文7日起率團訪中展開其所謂「和平之旅」，中共解放軍卻持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾。國防部今天（10日）表示，自昨天（9日）上午6時起至今天上午6時止，偵獲中共軍機7架次、軍艦7艘次及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中7架次軍機全數逾越海峽中線，進入我北部及西南空域活動。

根據國防部公布的航跡示意圖顯示，共機活動主要分布於兩處空域。第一部分於昨天上午11時50分至下午5時15分之間，偵獲主戰機5架次，全數逾越海峽中線進入我北部空域；第二部分則於昨天上午10時15分至晚上7時10分之間，偵獲主、輔戰機2架次，於我西南空域活動。

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國防部說明，除空中動態外，另有中共海軍艦艇7艘次及公務船1艘，持續在台海周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

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