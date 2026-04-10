最神秘無人機RQ-180再次現身 機身高清細節曝光

美軍最神祕RQ-180匿蹤無人機概念圖。（圖取自Hangar B Productions）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍最神秘的匿蹤無人機再度曝光。最新流出影片顯示，一架被外界稱為RQ-180的高機密匿蹤無人機，日前再次於希臘拉里薩基地降落，畫面首度清晰呈現其機腹感測器與結構細節，顯示該型機已投入前線運作，並可能執行對伊朗與黑海地區的高敏感偵察任務。

軍聞網站「The Aviationist」報導，新曝光影像從機體正下方拍攝，可清楚辨識起落架與機腹大型感測窗口，推測搭載可見光與紅外線系統，並具備合成孔徑雷達（SAR）與信號情報（SIGINT）能力，證實RQ-180具備多元高端情監偵任務能力。

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報導指出，該機外型與B-21匿蹤轟炸機相似，但細節顯示其為不同機型。RQ-180採飛翼構型與多控制面設計，兼具匿蹤與長時間滯空能力，被視為美軍用於高威脅空域的核心無人偵察平台。

值得注意的是，影片時間點與美軍運輸機往返紀錄顯示，拉里薩基地可能已成為RQ-180前進部署據點。該基地近年新建獨立機庫，疑似專門支援機密無人機運作，並可向黑海、烏克蘭甚至中東方向執行任務。

報導分析，RQ-180早已低調服役，並可能已有9架飛機存在，後續量產機型數量可能高達18架。在當前對俄與中東局勢緊張背景下，該機可能負責高風險戰略偵察任務，填補衛星與有人機之間的情報空缺。

分析指出，隨著高強度防空與電子戰環境日益嚴峻，傳統偵察手段生存性下降，美軍透過RQ-180等高端匿蹤無人機延伸情報觸角，強化對敏感空域的持續監控能力；未來戰場情報優勢，將愈發依賴此類具備匿蹤與多酬載能力的無人平台。

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