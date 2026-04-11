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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

不減反增！「習鄭會」昨登場 中國出動25機艦擾台

2026/04/11 09:41

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平昨（10）日在北京會面，雙方談話高度呼應協同，強調「一中原則」與「九二共識」。我國國防部今（11）日表示，自昨天上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機17架次、軍艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中共有15架次軍機逾越台海中線，進入我北部及西南空域。

據國防部公布示意圖，共機活動主要分為三批次。第一批於昨上午8時35分至下午1時15分之間，偵獲主戰機計12架次於北部空域活動。第二批於昨上午10時30分至下午2時45分之間，偵獲主戰機計4架次，其中有2架次逾越台海中線。

第三批則於昨下午4時35分至下午5時45分之間，偵獲主戰機1架次於西南空域活動。

國防部指出，除空中活動外，另有中共海軍艦艇7艘及公務船1艘持續於台海及周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

鄭麗文宣稱此行為「和平之旅」，但相較於習鄭會前一天，中共解放軍多出動10架次軍機騷擾台灣周邊海、空域。

美國國務院今稍早重申，美國支持兩岸對話，然而兩岸分歧必須在不受脅迫下和平解決。美方也敦促北京停止對台施壓，並與台灣展開有意義的對話。

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