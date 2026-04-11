銳鳶二型無人機掛「攻擊無人機發射筒」 還是「台灣之盾」備援中繼

銳鳶二型無人機是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深。圖為去年台北航太國防展展出的銳鳶二型無人機。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍在短短16個月丶從零到有，再由無人機訓練中心升格為無人系統訓練指揮部，代表國軍在無人系統上的快速發展，由中科院現正爭取將銳鳶二型無人機納入1.25兆元軍事特別預算內。中科院在甫完成更新的武器系統說明中指出，銳鳶二型無人機可依任務需求加掛「聲納浮標空投莢艙」或「多聯裝攻擊無人機發射筒」等，配合機載「標群通信與管理系統」、「水空兩用載具」與「雷射標定儀」等，遂行聯合水下反潛偵搜或執行空對面打擊作戰。

此外，軍方人士也指出，銳鳶二型無人機也是「台灣之盾」整體運用的一環，可在地面雷達受損時，擔負起空中監偵與指管系統，增加整體防空作戰的預警縱深，爭取朝野立委支持，將銳鳶二型無人機納入1.25兆元軍購特別預算項目之內。

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銳鳶二型無人機可依任務需求加掛「聲納浮標空投莢艙」或「多聯裝攻擊無人機發射筒」等，配合機載「標群通信與管理系統」、「水空兩用載具」與「雷射標定儀」等，遂行聯合水下反潛偵搜或執行空對面打擊作戰。（圖：取自中科院網站）

中科院本週全面更新網站內容，並納入強弓飛彈丶M60A3戰車砲塔性能提升及海劍羚飛彈等新興研製系統的介紹，銳鳶二型及勁蜂系列無人機的性能說明及未來發展也是其中重點。

中科院指出，銳鳶二型無人機為執行海洋情監偵任務而設計，運用海搜雷達、光電及電子偵搜等多樣化酬載，可全天候執行遠距長時海上目標監偵與監視任務，並即時將情資提供指管系統，以建立共同作戰圖像，有效掌握周邊海域動態，達到目標辨識及早期預警之目的。

另外，可依任務需求加掛「聲納浮標空投莢艙」或「多聯裝攻擊無人機發射筒」等，配合機載「標群通信與管理系統」、「水空兩用載具」與「雷射標定儀」等，遂行聯合水下反潛偵搜或執行空對面打擊作戰。

「銳鳶二型」無人機奠基於「銳鳶一型」技術，花了2年時間改變外型、發動機、放大機體，不僅只用於情監偵任務，甚至可以用於偵潛用途，或成為多用途的「瑞士刀」。（資料照，記者方賓照攝）

在功能特性上，中科院表示，銳鳶二型具備高倍率光學及中、短波熱像儀，同時搭配海事AIS訊號、海搜雷達或電子偵搜等酬載，可有效於中遠程、大範圍條件下，快速辨識與追蹤多個海上或空中目標，由點擴為面。

採用輕航機認證引擎，雙重導控備援來提升可靠度；具備自動短場起降及AI輔助自主偵巡與識別能力，導控距離超過300公里，任務滯空時間16小時以上，可提高海上目標監偵能力、提供反艦飛彈目獲與延伸打擊範圍。

中科院表示，銳鳶二型可依任務需求掛載「聲納浮標空投莢艙」或勁蜂Ⅰ型等攻擊無人機發射筒，透過戰術微波鏈路與水空兩用載具中繼等方式，進行聯合水下反潛偵搜或空對面打擊作戰，充份利用無人機長時滯空特性並增加任務運用彈性。

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