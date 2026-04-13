只用一發！烏軍愛國者擊落俄彈道飛彈 實戰攔截細節曝光

烏克蘭空軍「西方」司令部配備的 愛國者（Patriot）防空飛彈系統。烏軍防空部隊近期改變作戰模式，透過提升精準度，成功以單枚飛彈擊落彈道目標，大幅緩解了彈藥庫存壓力。（圖：烏克蘭空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭防空部隊在實戰中打破美軍原有教條。負責操作 MIM-104 愛國者（Patriot）防空系統的指揮官近期證實，機組人員目前已能僅憑單一枚攔截飛彈，就成功擊落高威脅的彈道目標。這項轉變不僅展現了烏軍極致的精準度，也大幅緩解了昂貴防空飛彈的庫存壓力。

烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導指出，烏克蘭空軍「西方」司令部發布的一份報告顯示，操作愛國者系統的部隊正在改變作戰模式。過去為了確保攔截率，美軍教條通常建議針對單一彈道目標發射 2 至 4 枚攔截飛彈進行圍攻；然而，烏軍指揮官表示，即便標準程序要求使用多枚飛彈，部隊目前也能以單枚飛彈摧毀複雜目標。

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隨報導釋出的影像揭露了烏軍靈活的武裝配置。畫面顯示一套發射架同時混掛了兩枚「愛國者二型」（PAC-2）防空飛彈（主要用於攔截飛機與巡弋飛彈），以及四枚「愛國者三型增程型」（PAC-3 MSE）增程型飛彈（專門針對彈道與高速目標設計）。這種配置讓單一發射車具備因應多重威脅的彈性。分析指出，隨著俄羅斯加速生產伊斯坎德爾（Iskander）等彈道飛彈，這類高效能攔截能力顯得至關重要。

報導指出，烏軍之所以能達成「一對一」的精準攔截，被視為數百天高強度實戰下的經驗累積。指揮官強調，面對俄軍頻繁且複雜的混合打擊，每一枚價值數百萬美元的愛國者飛彈都極其珍貴。透過優化火控邏輯與雷達追蹤精準度，烏軍成功將原本用於「保險」的飽和攔截，轉化為具備狙擊精度的單發點名打擊。

這項戰術突破已引起五角大廈與國防專家的關注。在防空飛彈產能有限且外銷緊俏的當下，烏軍的「省彈」模式若能標準化，將有助於各國在使用同款裝備時，更有效地配置防禦資源。報導指出，相關作戰數據正持續被納入後續系統優化考量，為烏克蘭在防禦戰場上爭取到了更穩固的對抗動能。

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