智庫兵推：俄軍90天可攻下3國 波羅的海防線受考驗

北約部隊於波羅的海區域進行登陸演訓。兵推研究顯示，若俄軍在初期打擊中壓制關鍵設施並阻斷增援，三國防禦恐在短時間內承受壓力。（圖取自瑞典武裝部隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一份最新軍事模擬顯示，若俄羅斯發動大規模攻勢，波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛）在缺乏足夠外部增援下，可能在 90 天內面臨失守危機。相關兵推結果近期引發軍事分析界對區域防禦能力的討論。

根據軍事新聞媒體《Defense News》報導，立陶宛國防智庫「波羅的海防禦倡議」（Baltic Defense Initiative, BDI）透過模擬分析指出，若俄軍採取飽和攻擊，先行摧毀關鍵機場與指揮設施，北約（NATO）目前在該區域的部署恐難以在第一時間有效阻止攻勢。模擬情境顯示，俄軍若能短時間內切斷盟軍增援走廊，波羅的海三國的防禦體系將面臨沉重壓力。

請繼續往下閱讀...

報告模擬俄軍對關鍵設施發動集中打擊，並在短時間內壓縮防禦空間。兵推結果顯示，一旦缺乏足夠的即時反應兵力，防線在遭受首波打擊後，防禦韌性將大打折扣。

兵推屬情境模擬 學界對戰力仍有分歧

然而，參與兵推的研究人員同時強調，此類模擬旨在評估區域防禦的潛在弱點，而非預言必然發生的戰事。分析人士指出，兵推納入了多種假設情境，對於俄羅斯是否具備發動此類大規模行動的實際動機與持續補給能力，軍界內部仍存在不同分析觀點。

北約的防禦架構建立在「集體防禦」原則上，但波羅的海三國因地理位置因素，在防禦部署上面臨挑戰。軍事評論人士指出，此類兵推常被各國國防智庫用來檢視防禦抗壓性，目的是找出後勤與戰備缺口，進而強化北約東翼的部署韌性。

報導指出，隨著區域安全環境變化，北約盟國目前正加快檢視東翼體系，包括強化防空飛彈部署與擴增快速反應部隊的演訓，以確保相關防禦架構具備足夠的嚇阻作用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法