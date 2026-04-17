日本「最上級」軍艦會有「台灣版」嗎？ 台日「聯合開發」有空間

紐西蘭海軍考慮引進由日本三菱重工研發的「最上級」護衛艦升級版。圖為最上級護衛艦首艦「最上號」。（法新社資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本性能先進的「最上級」軍艦，已成功外銷澳洲，並與印尼達成 8 艘艦艇的採購洽談，紐西蘭海軍也考慮引進由「最上級」軍艦的升級版。由於日本政府近期即將放寬武器系統輸出管制，也不排除以「聯合開發」的模式與相關國家合作，加上區域情勢發展有利台灣，未來不排除出現台灣版本「最上級」軍艦的可能性。

延宕長達10年之久的海軍「下一代作戰艦」案，已在本週啟動設計評估案的招標，將在5月13日開標。「下一代作戰艦」規劃標準排水量為6000噸丶滿載排水量為7000至7500噸，搭載的是艦載型主動相列雷達丶飛彈垂直發系統及各式防空丶反艦丶反潛與無人載具武器系統。

請繼續往下閱讀...

日本的「最上級」軍艦滿載排水量約5500噸，但高度自動化的設計，使其艦上人員配置約僅100人。日本接下來還計劃建造「新FFM」（新型FFM），進一步強化性能，且因應國際合作，升級版的噸位及火力可能增加。

據指出，有熟悉日台關係的實力人士，曾私下洽詢日方，在有關軍艦設計上，是否有台日合作的空間，或是日方同意將新銳軍艦的儎台設計，以聯合開發的型式由台日合作，成為我國籌建下一代作戰艦的藍本，日方對此並未持反對意見，也讓台日合作出現相當大的想像空間。

日本「最上級」巡防艦將成為澳洲海軍未來主要戰力之一。（法新社）

「最上級」軍艦的特性是高度自動化與先進設計，該艦最核心的優勢在於能以不到百名的精簡員額（僅需同噸位傳統艦艇的一半）發揮完整戰力，能有效緩解台灣面臨的兵源不足問題。此外，「最上級」大量採用美製武器系統，與台灣現有的作戰體系相容性極高，有助於大幅縮短研發時程。

此外，「最上級」軍艦以其前衛的戰鬥系統著稱。其內部的「先進整合指揮中心（AIC）」採用 360 度環形螢幕與擴增實境（AR）技術，能將艦體外部影像與目標資訊即時疊加，提供官兵無死角的戰場感知。偵測能力上，配備了 OPY-2 多功能雷達與「獨角獸」整合式匿蹤桅杆，大幅提升雷達截面積（RCS）的隱蔽性與電子戰實力。

在火力的配置上，最上級軍艦具備極強的擴充性。配備 127 公釐主砲、17 式反艦飛彈，並預留 16 單元 Mk 41 垂直發射系統（VLS）。點防禦部分則是以 SeaRAM（海公羊）飛彈系統建構近程防禦網。水下作戰方面 具備獨特的水雷反制能力，能操作無人水下航行器（UUV）與無人水面載具（USV），是目前國際同級艦中少數整合「掃布雷」與「反潛」雙重功能的機種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法