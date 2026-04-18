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已經很克制了！ 日艦「雷」號經台海赴菲 「伊勢」號走台灣東部海域

2026/04/18 09:28

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）17日通過台灣海峽，將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。（圖：取自日本海上自衛隊網站）日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）17日通過台灣海峽，將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演。（圖：取自日本海上自衛隊網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕日本海上自衛隊護衛艦「雷」號（舷號107）17日通過台灣海峽，將前往南海，參與美國與菲律賓的「肩並肩」聯合軍演，中國方面氣炸了，指責日方此舉是「耀武揚威、蓄意挑釁」，軍政人士今天則指出，日本此次共派遣3艘軍艦參與美菲聯合軍演，「雷」號走台灣海峽南下，戰力強大丶滿載噸位高達19000噸的「伊勢」號與1艘運輸艦則是選擇航經台灣東部海域南下，這代表日本「已經很克制了!」。

美國和菲律賓主辦的多邊聯合演習「肩並肩26」，將於本月20日至5月8日舉行，除了美菲兩國之外，還有澳洲丶加拿大丶法國丶紐西蘭及日本，演習區域就在南海海域，假想敵是誰不言可喻。

日本此次總共派出護衛艦「雷」號丶直通式甲板的直升機母艦「伊勢」號及運輸艦「下北號」等3艘軍艦與會，加上C-130H型運輸機、救援水上飛機「US-2」，以及陸基反艦飛彈部隊在內，合計派出約1400名官兵參演。

日本此次共派遣3艘軍艦參與美菲聯合軍演，「雷」號走台灣海峽南下，戰力強大丶滿載噸位高達19000噸的「伊勢」號（如圖，取自日本海上自衛隊網站）則是航經台灣東部海域南下。日本此次共派遣3艘軍艦參與美菲聯合軍演，「雷」號走台灣海峽南下，戰力強大丶滿載噸位高達19000噸的「伊勢」號（如圖，取自日本海上自衛隊網站）則是航經台灣東部海域南下。

軍政人士今天說，日方3艘軍艦參與美菲聯合演習，配備直通式甲板丶數量相當多架攻擊直升機的「伊勢」號走的是台灣東部海域南下，航經台灣海峽的護衛艦「雷」號，服役已經有25年之久，屬於日本海上自衛隊在1990年代末至2000年代初期的主力艦艇，這代表日方已經是相當克制了。

「雷」號（JS Ikazuchi）屬於村雨級（Murasame-class） 通用護衛艦，是該級艦的第7號艦，舷號為DD-107，標準排水量4550噸，滿載排水量約6200噸。「雷」號於1999年7月下水，並於2001年3月14日正式服役。艦上配備直升機機庫，可搭載1架SH-60系列反潛直升機。

在武器配備上，「雷」號配備的艦砲是1門76mm 62倍徑單裝速射砲，防空/近迫系統為2座 Mk15方陣快砲（CIWS），另有16單元的Mk48垂直發射系統（VLS），裝填改良型海麻雀 短程對空飛彈。

此外，反艦/反潛飛彈部分，配備有2座四聯裝90式（SSM-1B）反艦飛彈發射箱，以及16單元的Mk41垂直發射系統，用於裝填VLA反潛火箭，2座HOS-302 三聯裝魚雷發射管。

 

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