極音速飛彈普及化 美擬將飛彈塞進MK41垂發系統全海軍都能發射

圖為新墨西哥州霍洛曼空軍基地的阿諾德工程發展中心高速試驗場測試氣動力，一枚測試體搭載於滑軌上以秒速1950公尺噴射而出。 （DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在中美遠程打擊競爭升溫背景下，美國海軍正加速推動高超音速武器普及化。美軍近日啟動「高超音速飛行結構推進」（FLASH）計畫，目標開發可由Mk41垂直發射系統發射的低成本高超音速飛彈，擴大艦隊打擊能力。

軍聞網站「Naval News」報導，FLASH計畫屬於「創新海軍原型」（INP）項目，將驗證一種可由水面艦發射、具戰術射程的高超音速助推滑翔武器，並可整合至Mk41垂直發射系統與維吉尼亞級潛艦酬載模組。這是去年極音速版「標準六型Block IB」飛彈計畫遭擱置以來，美軍再次嘗試發展以現有發射架構為基礎的高超音速打擊方案。

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報導指出，現行高超音速武器如「常規快速打擊」（CPS）系統，需使用專用發射管，僅能部署於朱瓦特級驅逐艦，限制實際運用規模；FLASH則強調利用既有發射系統，讓更多水面艦與潛艦具備高超音速打擊能力，避免進行大規模艦體改裝。

在技術路線上，FLASH計畫將採用高成熟度技術，包括熱防護材料、飛行測試成果與指揮控制系統，並透過優化氣動設計與飛控技術，降低對昂貴材料的依賴，以達成「低成本量產」目標。

此外，該計畫將重點評估飛行器結構強度、氣動性能、熱承受能力與控制能力，並驗證其與垂直發射系統的整合可行性。

報導指出，美軍目前正同步推動多項低成本飛彈計畫，包括MACE高超音速飛彈專案，並已選定廠商生產超過300枚空射型飛彈，顯示其正從單一高價武器，轉向「可量產、可分散部署」的打擊體系。

報導分析，過去高超音速武器多屬高價、少量的戰略裝備，而FLASH計畫則試圖將其轉型為可在現有艦隊廣泛部署的戰術武器；在面對中國海軍擴張與遠程打擊競爭下，美軍正加速從「高端少量」走向「低成本量產」模式，重構海上打擊戰力布局。

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