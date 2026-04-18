澤倫斯基證實今年開始訓練獅鷲戰機飛行員

圖為瑞典空軍的JAS 39「獅鷲」戰鬥機機隊。（圖取自瑞典國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕瑞典政府去年與烏克蘭達成協議，未來將向其出售最新生產的JAS 39E/F戰機，全案採購規模上看100至150架。瑞典並於今年2月與烏克蘭詳細討論交付瑞典製「獅鷲」（Gripen E）戰鬥機與「流星」（MBDA Meteor）長程空對空飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基17日表示，烏軍飛行員最快今年就能開始接受訓練，顯示雙方合作已邁入實質準備。

軍聞網站「Defence Blog」報導，澤倫斯基指出，烏克蘭正與瑞典推動強化空防能力的長期合作計畫，涵蓋戰機導入、飛行員與地勤訓練，以及國防技術協作，目標建立現代化作戰機隊。

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報導指出，瑞典為烏克蘭主要軍援國之一，並規劃在2026至2027年間提供約800億瑞典克朗（約新台幣3.22兆）軍事援助，規模接近過去數年總額，顯示雙方合作持續深化。

此外，雙方已於2025年簽署國防合作意向書，規劃建立規模達100至150架的「獅鷲」機隊，並探討未來在烏克蘭本土生產部分零組件的可能性，最快可能於2033年前後實現，象徵國防工業能力進一步在地化。

報導指出，「獅鷲」為多用途戰機，可執行防空、對地打擊與偵察任務，並具備短距起降能力，可利用公路等簡易跑道運作，在機場易遭攻擊的戰場環境中具備高度生存優勢。

最新型Gripen E則配備先進雷達與航電系統，並可搭載「流星」長程空對空飛彈，提升遠距攔截能力，強化空中作戰效能。

不過，戰機導入仍面臨訓練與後勤挑戰。由於烏克蘭正同時接收多型西方戰機，飛行員轉換訓練與維修體系建立將增加整體運用複雜度。

報導分析，隨著烏克蘭逐步淘汰蘇系戰機並導入多型西方平台，「獅鷲」若順利加入，將擴大作戰選項並提升空防彈性，但也意味其空軍體系正朝多平台並行發展，對指揮、後勤與訓練整合能力提出更高要求。

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