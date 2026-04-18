出道即巔峰 美CH-47F直升機無人自動起降測試今年才開始馬上就成功

圖為CH-47F「契努克」直升機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應無人直升機、直升機無人化發展，波音公司開發自動化飛操軟體以測試無人操控下自動起降程序，並於近日首次由CH-47F「契努克」直升機完成。整個實際飛測與前置的初步飛測，都是從今年才開始啟動，至今系統已完成超過150次自動進場。

軍聞網站「Army Recognition」報導，此次測試採用波音「Approach-to-X」（A2X）系統，透過升級版數位自動飛控系統（DAFCS），使直升機可依預設參數，自主完成進場與降落程序，並在測試中達到誤差小於5英尺（約1.5公尺）的精度。

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報導指出，該系統並非取代飛行員，而是由飛行員設定降落區與進場條件後，由系統自動執行飛行控制，同時保留人工即時介入能力，形成「監督式自主」的人機協同作戰模式。

在作戰應用上，該能力可使直升機在夜間、低能見度或高威脅環境中，執行補給與兵力投送任務時降低操作負擔，並提升降落精度與安全性，特別適用於狹小或受損的起降區域。

此外，該系統可在飛行過程中即時調整進場路徑，使其能因應突發威脅或任務變化，維持戰術彈性。

報導指出，該技術自2026年初開始測試，已完成超過150次自動進場，顯示其穩定性與成熟度持續提升。

從發展模式來看，A2X屬於以軟體為核心的升級方案，可在不更動機體結構的情況下導入新能力，有助於降低成本並加速部隊部署。

報導分析，在高強度作戰環境下，飛行員需同時面對威脅判斷與飛行操作壓力，美軍透過導入自主飛行系統，將複雜飛行任務交由機載系統處理，使人員可專注於戰場決策；隨著相關技術成熟，傳統運輸直升機將逐步轉型為結合自動化與人機協同能力的戰場節點。

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