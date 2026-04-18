美軍海馬士進駐菲律賓！開到哪打到哪 火力直逼第一島鏈

美軍「海馬士」（HIMARS）機動火箭於菲律賓「堅盾 2026」演習中進行實彈射擊。右上地圖標示出菲律賓（橘色處）鄰近南海與台灣的關鍵位置，凸顯美軍正透過前推部署長程精準火力，強化第一島鏈防禦體系的戰略佈局。（圖片來源：U.S. Army / Britannica）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍海馬士（HIMARS）機動火箭系統不只出現在遙遠戰場，如今已開始出現在南海與第一島鏈周邊。在最新演習中，這款機動火箭系統完成前推部署並執行實彈射擊。相關動作顯示，這種能隨時開火、快速移動的武器，正讓傳統防線的距離，正在失去意義。

根據軍事權威媒體《Army Recognition》報導，美軍近日在菲律賓舉行的「堅盾 2026」（Salaknib 2026）演習中，成功完成海馬士（高機動砲兵火箭系統）實彈射擊任務。報導指出，這次演訓驗證了該系統能快速部署至前線據點，讓火力可以分散部署，不必集中在容易受攻擊的固定基地。

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海馬士的核心價值在於極高的機動性。簡單來說，它不是傳統的固定陣地，而是一輛性能強大的卡車，開到哪裡就能從那裡開火。這種「打完就走」的特性，讓部隊可以隨時轉移位置，對手不知道下一次會從哪個島開火，大幅增加防範難度。在印太地區這種地理跨度巨大的環境中，這種機動能力被認為將讓兵力部署變得極具彈性。

報導引述軍事分析認為，此舉可提升對南海與巴士海峽的打擊範圍。隨著美軍將這類高機動火力推向呂宋島等前線據點，戰場的關鍵，不是能不能打，而是會從哪裡打。

雖然專家強調單一系統難以改變整體戰略平衡，但美軍透過前推部署展現的機動性，正引起高度關注。報導進一步分析指出，當火力能隨時出現在不同位置時，傳統防線的物理邊界正逐漸模糊，區域防禦的邏輯也正在被改寫。

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