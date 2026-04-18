國防祕辛》60年前壯舉！美國空軍聯隊長率隊到嘉義參加炸射比賽

民國56年9月5日在嘉義基地，舉辦了一場我國與美軍的空軍炸射比賽。圖為參賽飛行員賽後在軍官俱樂部裡聚會，共同檢討炸射成果。（圖：取自王鳴中FB丶中華民國的空軍月刊）

〔記者羅添斌／台北報導〕在美國協防台灣年代，兩國軍隊共同寫下許多歷史性的壯舉，台灣空軍到美國接受美國空軍各項訓練，美空軍聯隊長更曾率隊至台灣嘉義基地參加炸射比賽！

曾任空軍新聞官的退役中校王鳴中指出，民國56年9月5日在嘉義基地，舉辦了一場我國與美軍的空軍炸射比賽，起因是嘉義基地的飛行員，去克拉克基地接受美空軍F-100戰機的訓練，發現平時炸射訓練中的普遍成績幾乎都高達90%以上，而中隊成績較差的分隊要請全體飛行人喝酒，當時美軍中隊長達地少校建議，來台和我同樣裝備F 100戰機的第四大隊做一次炸射比賽，這個建議經過空軍總部同意，並於8月1號實施一次與四大隊單獨的比賽，隨後發展成全軍性的機種炸射觀摩比賽。

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美軍由聯隊長葉格上校帶隊跨海參賽，葉格上校是美國空軍著名的試飛員，也是美國第一位超音速飛機飛行員，全體飛行員以熱烈掌聲向這位飛行英雄致意。（圖：取自王鳴中FB丶中華民國的空軍月刊）

而全軍的比賽，經過與美方多次研討與協商，決定於9月5日實施第一次兩國炸射觀摩比賽，在水溪靶場舉行，各部隊以中隊為單位各派一個分隊參加，俯衝投彈、超低空投彈和小角度地靶三個科目。

王鳴中說，各單位是精銳盡出，F-5A戰機分隊由著名的雷虎小組領隊梁龍中校率領，F-104分隊由空戰英雄蕭亞民中校領隊，軍刀機分隊由周性初中校領隊，而隊員有一位924溫州灣空戰擊落米格機的夏繼藻少校亦來參賽。

比賽完畢後，各批飛機除F 104飛返原基地，全部降落嘉義基地，飛行員都聚集在軍官俱樂部觀看成績，討論上午炸射經過與心得，氣氛極為融洽。中午在志航軍官餐廳會餐，午後全體參與炸射競賽的飛行員共同舉行一個檢討會。

美方由達地少校報告該中隊參加越戰的寶貴經驗，並放映由該中隊帶來的兩卷美軍火力示範影片，最後由523中隊直屬聯隊長葉格上校報告，葉格上校是美國空軍著名的試飛員，也是美國第一位超音速飛機飛行員，並放一部他本人試飛的紀錄片，令人大開眼界，全體飛行員也以熱烈掌聲向這位飛行英雄致意。

王鳴中說，當然以全軍之飛行精英，去「對付」美軍的一個中隊，有點勝之不武，而且美軍千里迢迢而來，場地也很陌生，機種也不是當時最先進的F-4或F-105等重型戰轟機，空軍利用這一次的競賽機會，鼓勵飛行員的士氣，而且因為跟美軍比賽，飛行員也格外賣力，為得就是在洋人面前揚眉吐氣，是非常正向而饒富趣味的活動。

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