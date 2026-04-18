1.25兆軍購不只買飛彈丶自走砲 還要一次性大買「這5款」急缺彈藥

M1戰車使用的各型120公厘戰車砲彈。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府提出規劃1.25兆元規模的軍購特別預算，但在野黨立委並不買單，儘管國防部多次說明規劃內容，但在野立委仍稱對內容不清楚，輪值下週立院外交國防委員會召委的民進黨立委陳冠廷，為此直接在4月20日（週一）邀請國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例執行規劃」，要向朝野立委提出詳細的規劃說明，但會議將採祕密會議型式召開。

根據國防部先前說明指出，1.25兆元的軍購特別預算，不僅是增購一個營級數量的美製愛國者三型MSE（PAC-3 MSE）飛彈丶IBCS整合戰場管理系統及NASAMS國家防空飛彈系統，配合我國自製的強弓飛彈系統，打造「台灣之盾」防護網之外，也將引進低成本攻擊型無人機、自殺式無人艇，以及M109A7自走砲、海馬斯多管火箭系統等，強化濱海與地面縱深打擊能力。

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155公厘榴砲射擊瞬間。（資料照，軍聞社提供）

在各式飛彈丶 火箭之外，1.25兆元的軍購特別預算中，還有相當大的比例是要補充我國戰備急缺彈藥，要以特別預算的方式，一次性補充戰備存量，這部分相當令人好奇，為什麼是以特別預算來買傳統砲彈？

軍政人士今天指出，這些傳統彈藥原本是可由國內生產丶自給自足的，但因為近五年來國軍以實戰化訓練進行各式戰演訓，各型砲彈打的很快丶很多，加上軍備局兵工廠遷移丶新舊產線交替，在面對當前共軍軍事威脅情況下，戰備存量的確有所不足。

他表示，軍方在擴增產線未完全建置前，規劃以特別預算籌劃重要急缺彈藥，包括：120公厘戰車彈（M1戰車使用）丶105公厘戰車彈丶30公厘機砲彈丶155公厘榴彈發射藥包及強力高能炸藥，以應對敵情威脅。

他說，這些急缺彈藥如果是採年度預算來逐年編列採購的話，因為彈藥增購的需求量很大，總金額也很高，勢將排擠其他後勤維持費的年度支出。

至於這五款急缺彈藥各自採購的數量及金額會是多少？他表示，會在下週一的祕密會議中向立委報告。

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