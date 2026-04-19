立院外委會20日開秘密會議！ 一次解構國軍1.25兆特別預算買什麼

立院外委會明天召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄就軍購特別預算報告。圖為海馬士系統。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會明（20）日將召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」進行專案報告。此特別條例規範總額上限達1兆2500億元的跨年度特別預算，攸關國軍未來建軍方向與戰力布局，相關採購內容與優先項目備受關注。

在地面火力方面，美國已宣布售我82套海馬士多管火箭系統、60門M109A7自走砲。海馬士具備高機動性，配合ATACMS等長程飛彈，可對敵登陸集結區與後方目標實施縱深打擊；M109A7自走砲則可結合精準導引套件（PGK），提升傳統火砲打擊精度，強化灘岸作戰與火力支援能力。不過，相關採購數量與細節，後續尚待國防部進一步說明。

防空戰力部分，國軍將優先強化空中重層攔截網，料將持續推動天弓三型、強弓飛彈量產外，也納入NASAMS等中短程防空系統，形塑高、中、低空整合防空架構，以應對飽和攻擊威脅。

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在遠程打擊能力方面，將以HIMARS為核心，搭配長程精準火力系統，建立多層次削弱能力，強化對敵縱深與登陸部隊的壓制效果。同時，無人作戰系統也將大幅擴充，並同步建構反制無人機能力。

此外，國軍將持續強化反裝甲飛彈部署，包括增購拖式、標槍飛彈等裝備，提升灘岸與近海作戰時的削弱能力。配合整體作戰需求，指揮管制與決策輔助系統亦同步升級，透過強化C4ISR系統的數位化與韌性，確保在通訊受阻或遭干擾情況下，仍能維持穩定指管運作。

在後勤與持續作戰能力方面，相關預算亦將投入戰備設施整建、油彈儲存與防護等項目，以提升整體作戰韌性。同時，國防部也規劃透過建立國防產業鏈與提升產能，結合國造與對外採購，確保戰時裝備補充與維修能力不中斷。

從國軍近年建軍思維檢視，其已逐步強調整體體系整合建構。不過，隨著預算案即將進入國會審查，相關採購項目備受朝野立委關注，並且提出對應提案，料將成下一波政治討論重點。

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