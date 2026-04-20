抵禦俄羅斯彈道飛彈威脅 澤倫斯基力推開發歐洲專屬防空系統

烏國總統澤倫斯基推動歐洲開發反彈道飛彈系統。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏俄戰爭自2022年2月爆發後，俄軍彈道武器對烏克蘭防空造成極大考驗。烏國總統澤倫斯基強調，歐洲必須發展自己的防空系統抵禦彈道飛彈，已經與數國商討相關事宜。

澤倫斯基19日表示，「我們應該擁有一套歐洲的反彈道飛彈防禦系統。我們正與數個國家磋商，朝這個方向努力」、「我們需要在一年內建造出自己的反彈道飛彈系統」。

俄羅斯在戰爭期間以彈道飛彈攻擊烏克蘭能源基礎建設，摧毀熱力發電及電力傳輸系統。由於僅有特定類型的美國愛國者系統能夠攔截俄國彈道飛彈，抵禦這類武器成為烏克蘭最棘手挑戰。



近期更因為波斯灣國家必須廣泛動用愛國者攔截伊朗空襲，使供應更加吃緊。當前歐洲唯一的反彈道飛彈系統為法國、義大利聯合開發的SAMP/T，但產能相當有限。

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烏克蘭國產「紅鶴」（Flamingo）遠程巡弋飛彈生產商「火點」（Fire Point）日前才宣布，預計明年推出成本低廉的防空系統，號稱能夠「改變遊戲規則」。

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