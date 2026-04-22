借鏡美伊衝突 溫約瑟：共軍強化「殲-6」無人機「突防」對台威脅增

中國殲-6戰機已改裝成無人機。（圖擷取自推特）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕地緣政治局勢與軍事科技革新正深刻改變台海情勢，專家指出，中共解放軍持續消化俄烏戰爭及美伊衝突經驗，試圖精進「固定翼自殺無人機」戰法。與此同時，中共領導人習近平近期罕見親自出席「全軍高級幹部培訓班」，顯示在歷經多輪將領整肅後，習近平對軍方高層仍存在高度不信任感，軍方「政治考核」與「代理化」現象，正成為觀察共軍建軍備戰的關鍵變數。

自由時報最新一集軍事節目《台海情勢簡報室》今日上線，臺灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟分析，解放軍近年對無人機的運用已從俄烏戰爭中吸取教訓，並於2024年4月正式將「小型穿越機（FPV）」納入陸軍訓練大綱。然而，美伊衝突中伊朗使用「見證者-136（Shahed-136）」固定翼自殺無人機重創美軍雷達設施的實績，更引起共軍高度重視。

溫約瑟表示，相較於單兵操作的小型FPV，這種航程可達近千公里的固定翼無人機，正是解放軍下一階段精進的目標，藉此打造具備長程、飽和攻擊能力的「突防」戰法。

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溫約瑟引述日本防衛研究所與相關衛星影像表示，共軍在東南沿海已部署由舊型戰機改裝的「殲-6」無人機（代號 J-6W）。這支部隊番號為東部戰區空軍「第69無人機攻擊旅」，其榮譽稱號為「突防利刃」，目前在沿海分布多達7個駐地，顯然具備極強的對台針對性。隨着美伊實戰經驗的轉化，共軍未來恐將大規模開展固定翼自殺無人機的有序訓練，並制定相關教範，意圖在戰時以此干擾我方防空網絡。

習出席共軍高級幹訓班 湯廣正：對現任高階幹部極度不信任

臺灣國防研究倡議共同創辦人湯廣正則鎖定共軍高層的人事地震。他指出，習近平近期破例出席「全軍高級幹部培訓班」，重要性堪比2024年延安的中央軍委政治工作會議。習近平在講話中強調「基層監督高層」，要求高級將領要有「容人雅量」並接受批評。這反映出在苗華、何衛東、張又俠等多位將領接連被查後，習近平對現任高階幹部仍極度不信任，意圖動員基層士兵作為監督者，實施大規模政治整風。

湯廣正進一步分析，共軍目前許多關鍵職務仍以「代理」形式運作，這顯示習近平寧可維持人事空缺，也要重新透過培訓與考核來篩選「政治忠誠」高於「軍事專業」的人選。這種「不信任感」導致的高層人事洗牌與代理化現象，短期內恐將影響共軍的指揮穩定與決策效率。

自由時報節目「台海情勢簡報室」第6集今日上線。（記者左涵淨製圖）

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