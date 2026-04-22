美啟動福特級航艦設計審查 檢視後續艦可否節約成本

圖為美軍核子動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford）。（圖：美國海軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕造價4000億的福特號航母部署至今超過300天打破越戰以來紀錄並證明戰力價值，但隨著部署時間拉長，問題也不斷湧現，包括全艦馬桶堵塞，以及洗衣房失火等。美國海軍部長費蘭21日表示，已啟動對福特級航艦後續艦CVN-82與CVN-83的設計與成本評估，未來不排除進行調整，確保投資效益。

軍聞網站「USNI News」報導，費蘭指出審查預計會在下個月結束，此次檢討將全面評估航艦設計、系統配置與成本結構，特別是在航艦占整體國防預算比重極高情況下，必須確保投資效益符合未來兵力規劃。

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報導指出，評估重點之一為首艦「福特號」實際運作表現，尤其是出擊率是否較尼米茲級航艦顯著提升。福特級原設計目標為提升約30%，目前僅確認出擊效率有所增加，具體數據仍在分析中，但助理部長雷諾茲表示效果「瞠目結舌」。

此外，海軍也重新檢視電磁彈射系統（EMALS）效益，包括是否如預期降低飛機結構負荷，以及是否達成降低人力與維修成本的目標，目前初步數據與出擊率超過尼米茲級有關。相關系統過去曾遭質疑，包括前總統川普曾批評應回歸傳統蒸汽彈射。

報導指出，此次檢討亦納入全壽期成本評估，除建造費用外，亦涵蓋後續維護與運作成本；根據2027年的5年預算展望文件，美國海軍將於2029年採購CVN-82航艦。

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