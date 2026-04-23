4艘變30艘！美軍無人艦隊印太暴增7倍

無人水面載具（USV）遊俠號（Ranger）在2023年9月15日穿越太平洋時，緊跟在肖普號飛彈驅逐艦（USS Shoup）之後。（圖取自美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在印太的中型無人軍艦，將由目前約4艘增加至30艘，部署時間點落在2030年前。這代表相關艦隊規模在數年內擴大約7倍。

根據《Defense News》報導，美國海軍水面發展第一戰隊指揮官加米勒（Garrett Miller）上校，近期在海空暨太空研討會上說明，依據海軍現行兵力規劃，印太地區的中型無人水面載具（USV）數量，未來將超過30艘。相關數字目前僅適用於印太戰區，其他地區尚未公布規模。

請繼續往下閱讀...

報導指出，美軍目前已有至少4艘中型無人艦在印太地區完成約5個月的部署，包括海獵號（Sea Hunter）、海鷹號（Sea Hawk）、水手號（Mariner）與遊俠號（Ranger）。這些艦艇目前仍持續投入測試與系統驗證，用於推進無人艦隊發展。

米勒表示，除了中型無人艦外，美軍也預期在印太部署數以千計的小型無人水面載具與無人機系統（UAS）。這些平台可由有人或無人艦艇操作，在海上進行巡邏、監測等任務，並與中型無人艦形成分層運作。

報導提到，美軍已成立3個無人軍艦分艦隊，負責相關系統的操作與維護。未來這些單位將在海外戰區直接運作無人載具，並結合民間承包商進行較高層級的維修作業。相關部署與編組作業正持續進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法