「勁蜂二型」無人機將量產 為求降低成本傳可能改用「這種引擎」

勁蜂二型無人機即將量產，傳出中科院為求降低成本，評估要將原本使用的轉子引擎，改為價格低廉的機車二行程引擎。圖為中科院在去年「台北國際航太暨國防工業展」展示「勁蜂二型」無人機。（記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的「勁蜂二型」無人機，即將進入量產階段，但過去因為研發及使用高性能引擎，導致成本居高不下也是事實，據指出，為符合快速生產及低廉成本的要求，中科院已全面盤點國造無人機在機體丶引擎丶導控丶光電單元如何降低成本，其中，「勁蜂二型」無人機原本使用的是中科院自製的轉子引擎，將評估改用國人機車過去普遍使用的「二行程引擎」。

中科院研製的轉子引擎，具功率高、重量輕、體積小、零件少、結構緊湊、前視迎風面積小、風阻小之特性。於民間產業應用上，可做為動力飛行傘、輕航機等民用休閒載具之動力系統。性能佳但因為產量小，使得其價格偏高。

請繼續往下閱讀...

中科院研製的轉子引擎，具功率高、重量輕、體積小、零件少、結構緊湊、前視迎風面積小、風阻小之特性，也曾赴美參展，但因為產量較少，價格相對偏高。（圖：取自中科院網站）

相關人士指出，轉子引擎的動力輸出，相當於同排氣量二行程引擎的雙倍馬力，但結構更加輕量化，適合中長程的無人機。機車二行程引擎雖因環保考量，逐漸淡出國內機車市場，但與四行程引擎相較，二行程引擎在使用於競技、越野或小型機具上保有性能優勢，加上成本低廉，的確是軍用無人機採用的合適配備。

「勁蜂二型」無人機是在既有劍翔無人機的基礎上改良而成，結合EO/IR光學酬載、AI電腦、資料鏈、CRPA抗干擾天線、轉子引擎及高爆彈頭等，具備遠程打擊、長滯空時間等特性，若偵獲敵方目標，即可以高角度俯衝攻擊方式，撞向敵方艦艇雷達或甲板上高價值武器，使敵艦失去作戰能力。

相關人士說，「勁蜂二型」無人機現正進行優化的盤點評估，不僅引擎可能改採機車使用的二行程引擎，機體材質調整，也可以3D列印方式產出，以期達到降低成本丶機動靈活生產的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法