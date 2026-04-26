白宮晚宴槍響川普在場 前特勤教官陳重光：維安節點遭繞過

美國總統川普25日參加美國白宮記者協會年度晚宴，現場卻傳來槍響。（法新社）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國白宮記者協會年度晚宴25日晚間驚傳槍響，總統川普等要員第一時間撤離，維安人員已逮捕一名嫌犯，所幸未造成人員傷亡。由於此事發生於總統級維安場合，引發外界高度關注。前憲兵特勤隊士官長、反恐特勤教官陳重光今（26）日指出，若以美國特勤局（USSS）與聯邦調查局（FBI）標準檢視，本案真正值得剖析的並非流程，而是「特定節點如何被繞過」的實務關鍵。

陳重光表示，高階維安的核心，不在於全面排除風險，而在於「風險降級與隔離」。若嫌犯具備合法身分，例如場地方或飯店員工，關鍵在於維安單位是否落實「不動聲色的分區控管」，將未完成深層背景審查者，透過勤務配置隔離於核心區之外。若仍能近距離接觸總統動線，代表「人員名冊過濾」與「現場實體辨識」之間，已出現結構性斷層。

飯店維安挑戰大 風險來自「對環境過度熟悉者」

針對場域控管問題，陳重光指出，飯店型維安最大的挑戰，在於內部人員對場域的高度掌握。包含水電維修、資深領班等，往往熟悉貨梯夾層、維修通道或設備間等非正式動線。專業維安在場勘階段，必須針對這類具備「地主優勢」的人員進行權限封鎖或一對一監控，否則再嚴密的門禁系統，仍可能被熟悉環境者從內部繞過。他強調，實務經驗顯示，真正的風險往往不是來自外部入侵者，而是「對環境過度熟悉的人」。

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前特勤教官陳重光。（本報資料照）

在時間與空間管理方面，陳重光認為，本案需高度關注「清場後的空間管理」。嫌犯極可能利用場勘完成至活動開始前的時間差，提前潛伏於設備間、機房或其他低使用率區域，藉此規避安檢流程。這顯示部分單位在「二次清場」、「封條管理」及區域持續監控等細節上，仍存在可被利用的技術性死角。他指出，許多單位在完成第一次清場後，容易產生「任務已完成」的心理鬆動，但清場至活動開始前的這段時間，往往才是最容易被利用的滲透窗口。

川普在槍擊現場 陳重光：人、時間、空間等環節鬆動

此外，現場第一時間的戰術反應亦是關鍵。陳重光指出，從第一聲槍響後的短暫遲滯來看，反映出「威脅確認」與「戰術切換」之間的心理落差。在高強度維安環境中，首聲異常應直接視為最高威脅訊號，立即啟動壓制與撤離機制；若現場人員出現優先尋找聲源，而非立即掩護總統的反應，代表在心理預演、壓力測試與即時決策訓練上，仍有強化空間。他強調，第一秒鐘的反應，往往決定事件是「可控威脅」還是「失控事件」。

綜合分析，陳重光認為，此次事件並非單一安檢程序失效，而是在人員背景分流、資深員工控管，或時間差與空間管理等節點之一，出現鬆動並遭滲透。雖然最內層防線最終仍守住核心安全，但前端節點的破口，已為攻擊行為提供可乘之機。

他強調，高階維安的關鍵，不只是設備與程序，而是對「人、空間與時間」三者交會點的全面控制；任何一個環節出現鬆動，都可能成為整體防護體系的突破口。

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