獨家》共軍雷達瞎了？中國軍艦「近視」糗大 竟求助自家民船辨識艦號

中國軍艦「近視」糗大 竟求助自家民船辨識艦號。（資料照）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國軍艦近年在台海及周邊海域活動頻繁，時常擺出威嚇姿態，沒想到私底下竟然也有如此「掉漆」的一面！一段最新流出的海事頻道錄音揭露，一艘中國海軍軍艦在執行任務時，疑似雷達或光學辨識系統集體失靈，面對不到3公里外的目標竟然無法辨識，最後不得不向自家民船求救，拜託船長幫忙看清楚對方的「舷號」，過程相當荒誕。

根據這段側錄到的無線電對話，這艘掛著「中國海軍」名號的軍艦，語氣顯得有些焦急。對話中，海軍官兵不斷呼叫自家民船，劈頭就問對方左舷1.4海里處，正往北上的目標到底是何方神聖？

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更誇張的是，堂堂中國軍艦號稱配備精良，竟然連對方是「公務船」還是「海警船」都傻傻分不清楚，甚至在無線電中連連追問船長「能看清楚它的舷號嗎」？顯然這艘軍艦在海上的偵蒐能力已經徹底「失明」，只能指望民船的肉眼救援。

這段尷尬的對話完整記錄了中國海軍的「業餘」時刻，錄音最後軍艦人員還連說了3次「好的好的好的」並連聲致謝，與平時霸道、強硬的對外形象形成強烈對比。

軍事愛好者諷刺，這艘軍艦與目標距離僅約1點4海里，換算下來不過2點6公里，這在海上幾乎是「肉眼可見」的距離，軍艦竟然還要靠民船來辨識身分，簡直是把先進裝備當成裝飾品。

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