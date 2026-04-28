M1戰車革興戰術戰法 打造現代化國軍

圖為M1A2T戰車成軍儀式，新舊裝備交接。右為M1A2T，左為CM11勇虎戰車。（資料照，記者方賓攝）

上官伐謀（哈佛校友）

日前，對美採購的第三批M-1A2T主力戰車，再次經由海運返抵國門，一如往常，有不少媒體、民眾、軍事迷，徹夜在港區外等待，持國旗夾道歡迎，使筆者回憶30多年前在美進修，時值波灣戰後，曾在美軍營區開放（Open House）之際，與參戰的M-1戰車近距離合影留念，同樣令人非常感動。

國軍這項代號「銳捷」專案的新型戰車採購計畫，2019年起案後，便遭遇到全球新冠疫情的嚴峻考驗，但仍然能在今年上半年全數完成交運，幕後台美雙方眾多的國防採購、合約管理、駐廠監造、技術代表，甚至接換裝種子教官，沒有他們的努力，就不可能順利完成交運接裝，而全部M-1A2T的成軍服勤，在三軍重大演訓大顯身手，也將是指日可待的。

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不過至今，仍有人質疑換裝這批主力戰車，對於整體戰力提升，到底有何實質的助益？我們不妨從兵力部署觀點，來一探究竟。根據公開的資訊，台澎防衛作戰的重點，就在北台灣地區，這也是預測敵人所必攻佔的戰略要域；因此，國軍的地面部隊，在此部署了約200輛的各型主力戰車，搭配超過300輛的裝甲戰鬥車、近100架陸航戰鬥直升機（北上增援）、特戰、砲兵與火箭等主戰部隊，還有數量不斷增加的監偵、攻擊型無人機，藉以發揮防衛嚇阻戰力，而其中一半以上的主力戰車，即將完成更換為火力更強大、偵蒐目獲與射控更精良、裝甲防護更為堅韌的先進主力戰車，你認為整體戰力不會大幅提升嗎？有意來犯的敵人，要不要重新思考，即將面臨的戰術風險（Tactical Risks），以及是否具有十足的勝算？

當然，吾人仍以為完成新式裝備更新後，當務之急，並非頻繁開放參觀或舉行火力展示，而是要儘速與現有戰力實施整合，其使融入聯合防衛作戰體系，並根據敵情威脅發展，汲取外國的作戰經驗，加速更新我們原有的戰術戰法，才是務實正確的建軍作法。

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