海軍「下一代作戰艦」有「雙機庫」 垂直起降無人機首選是V-BAT

圖為美軍所使用Shield AI公司的V-BAT無人機。（DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「下一代作戰艦」設計評估案設計評估案將在5月開標，軍政人士今天透露，為強化海上作戰及中長程監偵能力，「下一代作戰艦」規劃採取「雙機庫」設計，可供MH-60R反潛直升機及具垂直起降功能無人機的整備空間。

日本首架V-BAT垂直起降無人機，去年12月運抵橫須賀港內進行最終調校，已在今年2月登上海自艦艇，強化海上情監偵能量。（日本海上自衛隊X帳號）

在垂直起降無人機部分，他表示，海軍在設計要求上，已具體提出要以V-BAT無人機或具同等能力的無人機為設計標的，並且具備無人機的遙控丶導控能力。

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V-BAT 無人機是由美國國防科技新創公司 Shield AI 所研發與生產的產品。這款無人機以其獨特的垂直起降（VTOL）能力和強大的抗電戰干擾系統在戰場上（如俄烏戰爭）展現出優異的性能。V-BAT 無人機採用單發動機導管風扇（ducted fan）設計，使其能像直升機一樣在狹窄空間或艦載甲板上垂直起降，並能平穩切換至水平巡航模式。

此外，V-BAT 無人機搭載的是 Shield AI 研發的 Hivemind AI 智能核心，具備在 GPS 訊號被阻斷或通訊干擾的極端環境下獨立執行偵察、情報蒐集及目標標定任務的能力。在實戰驗證中，即使面對多個高功率 GPS 與通訊干擾器，仍能不受阻礙地完成任務。

值得注意的是，我國中科院與漢翔公司，都與 Shield AI 達成合作協議，負責在台進行共同研發丶維修與技術培訓，未來有望進一步將系統元件更換為台灣製造，提升本土無人機產業的技術能

攸關海軍未來兵力整建計畫的「下一代作戰艦」案，設計評估案預計今年5月中旬完成決標，為因應未來作戰需求以及有效反制無人機攻擊，海軍在設計評估案中提出各式武器系統配備項目，包括2套艦載型雷射武器系統在內，期望「下一代作戰艦」能在進入實質的建造及量產階段時，就能與國際趨勢同步，在直升機與無人機的設計規格的要求上，海軍在設計標案內，已要求具有「MH-60R直升機落艦及垂直整補之能力」丶雙機庫規劃，可同時供反潛直升機與垂直起降無人機使用及整備空間。

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