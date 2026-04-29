高畫質影像曝MQ-25無人加油機量產型首飛細節 提升航艦戰機戰力

波音釋出首架量產型MQ-25「刺魟」無人加油機首飛高畫質影像。（圖：波音公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕波音（Boeing）27日釋出首架量產型MQ-25「刺魟」（Stingray）艦載無人加油機的首飛高畫質影像。畫面清楚呈現機首下方的電光／紅外線感測球，這項關鍵設計被視為支援其在航艦環境運作的核心組件之一。相關平台未來預計接手空中加油職責，被視為有助提升艦載戰機運用效率的重要發展。

美國海軍MQ-25「刺魟」無人加油機的原型機成功完成替F/A-18「大黃蜂」戰機空中加油的測試，該機型是成功量產代表型的前身。 （圖：波音公司）

根據軍事網站《The Aviationist》報導，這架編號為「N725MQ」的量產代表型機體，於當地時間25日在聖路易完成首飛。與2019年首飛的T1原型機相比，官圖展示了機首下方安裝的收放式電光／紅外線（EO/IR）感測球。這項感測能力被視為提供環境辨識與態勢感知的關鍵，使其能在航艦甲板執行自主滑行並精確識別受油機。

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美國海軍官方指出，MQ-25的核心功能是取代目前由有人戰機擔綱的「夥伴加油」（Buddy Tanking）任務。數據顯示，目前約有三分之一的F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）架次需執行加油任務，限制了有人戰機的打擊能量。隨著MQ-25量產型進入飛測，未來相關平台將承擔供油工作，使得原本被迫執行加油任務的戰機可全面回歸作戰職責。

這架量產型機體隨後將前往馬里蘭州帕圖森河海軍航空站（NAS Patuxent River），執行更密集的飛行性能包絡線測試。波音強調目前進度符合海軍預期，目標是在2026年達成初始作戰能力。這項高達76架的採購計畫若順利落實，預期將顯著延伸艦載機群的打擊半徑，達成更靈活的戰術配置。

目前這架量產型機體已具備接近實戰部署的完整構型。相關飛測與後續驗證進度，將成為觀察MQ-25發展的重要依據。

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