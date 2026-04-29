Spotify也能聽陸軍軍歌！國軍53首軍歌、獲獎歌曲上架串流平台

〈陸軍軍歌〉攻占LINE Music「每週潮流新歌榜」第2名。（圖擷取自Line Music）

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部軍歌推廣政策轉型，將軍歌與勵志歌曲數位化，首波推廣歌曲包含國軍精選軍歌及國軍文藝金像獎獲獎勵志歌曲，全面上架Spotify、KKBOX等數位音樂串流平台；其中，〈陸軍軍歌〉更一舉攻占LINE Music「每週潮流新歌榜」第2名及「潮流華語榜」第8名。

根據「軍聞社」報導，國防部表示，為順應數位時代趨勢，並更貼近年輕世代的閱聽習慣，此次特別與Spotify、KKBOX、Amazon、Apple Music、YouTube Music、LINE Music等全球主流音樂串流平台合作，將軍歌以數位專輯形式上架；首波推廣歌曲包含國軍經典軍歌精選，以及國軍第54至59屆文藝金像獎獲獎勵志歌曲，合計53首曲目全面數位發行。

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〈陸軍軍歌〉一舉攻占LINE Music「潮流華語榜」第8名。（圖擷取自Line Music）

國防部進一步表示，除推廣大眾熟悉的軍種及軍事校院歌曲，此次上架的一大亮點，是納入歷屆國軍文藝金像獎獲獎勵志歌曲原創作品；目前數位化推廣成效顯著，自4月初上架，〈陸軍軍歌〉一舉攻占 LINE Music「每週潮流新歌榜」第2名及「潮流華語榜」第8名。

國防部指出，藉由串流平台傳播力，除能展現官兵創作才華，更能深化軍民藝文交流，讓國人透過音符進一步認識國防、支持國防。

國防部強調，未來將持續結合數位媒體力量，以更多元、生動的方式，讓國防意識在悠揚的樂聲中，潛移默化深植於每位國民的心中。

國防部軍歌全面上架Spotify等數位音樂串流平台。（圖擷取自Spotify）

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