美空軍急尋直升機防單兵對空飛彈 加裝紅外線雷射製造熱氣分身

圖為HH-60W戰場搜救直升機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍新式戰場搜救直升機HH-60W「快樂綠巨人II」面臨隱藏的單兵防空威脅，已在美伊戰爭中暴露。根據2027財年預算案，美國空軍將投入逾2億美元強化該型機防護能力，主要採購一種紅外線雷射系統並加裝於直升機上，該雷射可模擬直升機排出的廢熱源進而誤導紅外線導引的防空飛彈。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，HH-60W主要任務為戰鬥搜救，但近期在「史詩怒火行動」中，一架F-15E被單兵防空武器擊落，HH-60W深入伊朗執行飛行員救援任務期間，除面對肩射飛彈威脅外，亦遭地面小型武器攻擊，凸顯其生存性挑戰。

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報導指出，美國空軍正尋求將通用紅外線對抗系統（CIRCM）與分散式孔徑紅外線對抗系統（DAIRCM）整合為新一代紅外線反制系統，並安裝到HH-60W，以對抗紅外導引飛彈。這類系統可模擬引擎熱源並干擾飛彈導引，提升直升機在高威脅空域的存活率。

在預算方面，2027財年未新增採購HH-60W，但編列約1.16億美元改裝採購經費與8790萬美元研發經費，用於持續改良該平台性能。其中部分用於推動HH-60W的任務轉型，計畫將26架HH-60W改裝為行政運輸機，取代現役UH-1直升機執行華府地區高層運輸任務。

報導指出，HH-60W的任務及數量經歷多次調整，原113架的規模曾被削減為85架，後續雖然恢復到113架，但空軍高層認為高層運輸任務，與其採購H-139直升機，不如改裝HH-60W更為划算。首批改裝預計於2027年啟動，整體計畫總成本約3.6億美元。

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