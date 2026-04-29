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農噴機改裝「天襲者」落伍了? 美特戰削採購規模改買百架無人機

2026/04/29 11:22

圖為美國空軍特戰司令部的「天襲者二式」攻擊機。（圖：L3Harris）圖為美國空軍特戰司令部的「天襲者二式」攻擊機。（圖：L3Harris）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國特戰司令部航空戰力規劃出現明顯轉向，正減少由農用機改裝的OA-1K「天襲者II」輕攻擊機機隊規模，而是將經費轉向發展使MQ-9無人機能夠控制蜂群無人機，建立「航空母機打擊群」。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，根據2027財年預算文件，特戰司令部將OA-1K總採購數量縮減至53架，低於先前編列的62架，更低於「武裝監視」計畫最初規劃的75架。

報導指出，OA-1K源自L3Harris的AT-802U「空中守望者」，由Air Tractor AT-802農用機改裝而成，原本設計用於執行輕攻擊、近距離空中支援與情監偵任務，特別是反叛亂作戰。

不過，隨著美軍戰略重心轉向印太高強度作戰，外界對其採購規模持續提出質疑。聯邦審計署（GAO）先前也曾指出，依照實際任務需求，特戰司令部可能只需要規模更小的OA-1K機隊。

對此特戰司令康利表示，他認為特種部隊會找到讓它在未來以及當前的戰鬥中都發揮作用的新方法」，而且反叛亂任務不會很快消失。

相較之下，特戰司令部正大幅提高MQ-9「死神」無人機相關預算，要將其打造成由小型無人系統環繞的無人機「母艦」，從傳統打擊與情監偵平台，轉型為小型無人機蜂群的空中母機與機動控制中心，也就是「適應性空中企業」（Adaptive Airborne Enterprise，A2E）計畫。

對此，特戰司令部2027財年申請編列7580萬美元，超過2026年的3倍。將採購103架第2、3類無人機、16具蜂群載具運輸艙，以及5種人機操作介面。第2類無人機將執行情監偵任務，第3類無人機則強調降低電磁訊號特徵，可能作為蜂群無人機的指揮控制或資料中繼節點。

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