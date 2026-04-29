農噴機改裝「天襲者」落伍了? 美特戰削採購規模改買百架無人機

圖為美國空軍特戰司令部的「天襲者二式」攻擊機。（圖：L3Harris）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國特戰司令部航空戰力規劃出現明顯轉向，正減少由農用機改裝的OA-1K「天襲者II」輕攻擊機機隊規模，而是將經費轉向發展使MQ-9無人機能夠控制蜂群無人機，建立「航空母機打擊群」。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，根據2027財年預算文件，特戰司令部將OA-1K總採購數量縮減至53架，低於先前編列的62架，更低於「武裝監視」計畫最初規劃的75架。

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報導指出，OA-1K源自L3Harris的AT-802U「空中守望者」，由Air Tractor AT-802農用機改裝而成，原本設計用於執行輕攻擊、近距離空中支援與情監偵任務，特別是反叛亂作戰。

不過，隨著美軍戰略重心轉向印太高強度作戰，外界對其採購規模持續提出質疑。聯邦審計署（GAO）先前也曾指出，依照實際任務需求，特戰司令部可能只需要規模更小的OA-1K機隊。

對此特戰司令康利表示，他認為特種部隊會「找到讓它在未來以及當前的戰鬥中都發揮作用的新方法」，而且反叛亂任務不會很快消失。

相較之下，特戰司令部正大幅提高MQ-9「死神」無人機相關預算，要將其打造成由小型無人系統環繞的無人機「母艦」，從傳統打擊與情監偵平台，轉型為小型無人機蜂群的空中母機與機動控制中心，也就是「適應性空中企業」（Adaptive Airborne Enterprise，A2E）計畫。

對此，特戰司令部2027財年申請編列7580萬美元，超過2026年的3倍。將採購103架第2、3類無人機、16具蜂群載具運輸艙，以及5種人機操作介面。第2類無人機將執行情監偵任務，第3類無人機則強調降低電磁訊號特徵，可能作為蜂群無人機的指揮控制或資料中繼節點。

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