38年來首次！美軍驅逐艦對載人船開砲 揭露「精準癱瘓」戰術轉變

美軍驅逐艦使用Mk 45五吋（127公厘）艦砲進行實彈射擊。此次攔截行動中，美軍即以此類火砲發射惰性彈，精準癱瘓伊朗貨船動力系統。（圖取自美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍驅逐艦史普魯恩斯號（USS Spruance）上週於阿曼灣以127公厘主砲砲擊伊朗貨船「圖斯卡號」。這不僅是單純的攔截，軍事網站《戰區》（The War Zone）指出，這是自1988年「螳螂行動」（Operation Praying Mantis）以來，美軍艦艇睽違38年再次針對載人船隻進行實彈砲擊，此舉標誌著美軍海上封鎖戰術的顯著轉變。

回顧1988年4月18日的「螳螂行動」，當時美軍三艘軍艦聯合擊毀了伊朗「約尚號」（IRIS Joshan）巡邏艇。該行動中，美軍動用艦砲與反艦飛彈執行殲滅任務。然而，自那次交火後，美軍海軍艦砲的角色逐漸轉向摧毀無人載具、小艇或作為警告射擊。此次使用 Mk 45 主砲精準命中圖斯卡號引擎室，顯示美軍重新尋求在「不擊沉」前提下，以可控武力強制癱瘓目標的能力。

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此次攔截行動中最具戰術意義的細節，在於美軍刻意選用「惰性彈」（inert rounds）。這類砲彈內部不含炸藥，純粹依靠高速貫穿產生的動能破壞機械結構。美軍透過精準射擊癱瘓動力系統，而非引發結構毀滅或二次爆炸。這種操作模式反映出美軍在「灰色地帶」衝突中，尋求在最小附帶損傷（collateral damage）前提下，強行執行海上控制權的戰略考量。

相較於過往美軍在波斯灣行動，此次攔截顯示出情監偵網絡的升級。美軍目前在該區域部署「全球自主偵察艇」（GARC）等高機動無人載具。這些偵監網絡提供目標鎖定數據，使得驅逐艦主砲能發揮「長程狙擊」效果，在無需接近敵船的情況下，即能以精準火力威嚇或癱瘓目標。這套「無人偵監＋驅逐艦主砲」的聯動體系，正大幅強化美軍的區域制海權。

針對此次攔截行動，《戰區》報導指出，該類行動展示了美軍在關鍵海上節點（chokepoint）執行封鎖任務時的靈活度。報導分析，透過展示如何在嚴格交戰規則下，以非殺傷性或限縮傷害的手段強迫目標停船，顯示美軍在應對區域衝突時，對於關鍵航道與物流節點管控已有具體的操作因應方式。

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