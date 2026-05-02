防區外匿蹤發射 美正式宣佈LRSO巡弋核彈將取代AGM-86

圖為AGM-181「長程遠攻武器系統」（LRSO）（圖取自美空軍網站）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍持續推進新一代核子巡弋飛彈AGM-181「長程遠攻武器系統」（LRSO）去年，其去年首度公開概念圖、11月出現飛行測試影像，今年3月再被拍到一架B-52H轟炸機掛載該型飛彈飛行。而美軍官員30日在國會證實，LRSO將取代冷戰晚期服役至今的AGM-86B，並說明LRSO的項目細節。

軍聞網站「Army Recognition」報導，LRSO將整合於B-52與新一代B-21轟炸機，使美軍空中核打擊能力由傳統「穿透突防」，轉向「防區外精準打擊」，該計畫已納入2027財年國防預算規劃。

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報導指出，中國與俄羅斯已建立多層防空網，包括S-400、S-500及紅旗-9等系統，並結合預警機、雷達與電子戰能力，使傳統轟炸機深入打擊風險大幅提升。

而LRSO具備匿蹤設計與長航程特性，可在敵方防空圈外發射，並透過低空飛行與地形迴避路徑滲透防禦網。其導引系統整合慣性導航、衛星更新與地形比對，即使在GPS受干擾環境中仍具備高精度打擊能力。

此外，該飛彈具備強化抗電子戰能力與通訊鏈路，可在高干擾環境下維持作戰效能，並支援任務中途變更目標，提高運用彈性。

在作戰運用上，B-52可大量攜帶該型飛彈進行飽和攻擊，而B-21則可結合匿蹤與防區外打擊，形成多層次攻擊架構，提高突破防空網的成功率。

綜合相關報導，美軍預計採購約1020枚AGM-181飛彈，以替換現役庫存，並計畫於2030年前完成舊型飛彈的除役作業。整體計畫總預估成本約為162億美元（約新台幣5123.9億元）。

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