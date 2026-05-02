射程1000公里涵蓋台海！美海馬士配備新反艦飛彈 打造島鏈封鎖網

美軍2024年在「勇敢之盾24」聯合軍演中，使用了美軍自主多領域發射器（AML）和2枚「精準打擊飛彈」（PrsM）參與聯合反艦演習。（圖取自美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍研發一款可從陸地發射、射程達1000公里的反艦飛彈，被視為可能用於打擊海上移動目標，部署位置可能落在第一島鏈關鍵節點。這項發展瞄準印太戰區，尋求透過陸基火力對海上艦隊形成威脅，進而提升區域嚇阻能量。

根據軍聞網站《Naval News》報導，美國陸軍加速推動「精準打擊飛彈」（PrSM）增程4型（Increment 4）。報導指出，該系統被視為可能使陸軍具備從陸地對大型艦隊形成威脅的能力。軍方要求原型飛彈必須具備在印太戰區作戰的能力，且射程需達到或超過1000公里。這項研發旨在賦予「海馬士」（HIMARS）火箭系統強大的反艦能量。

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軍方文件強調，新型飛彈必須能在GPS訊號受干擾環境下精準接戰海上移動目標。由於HIMARS系統具備高度機動性，美軍能透過空運或海運方式，將火力快速滲透至西太平洋的島礁環境，達成「射後不理」的彈性打擊效果。

相關部署被外界視為有助於提升島嶼火力部署能力。該防線涵蓋日本、台灣與菲律賓等地，旨在透過多層次火力網封鎖關鍵水道。美軍第一多域特遣隊指揮官馬林表示，相關彈藥配置將增加敵方在區域海域機動的複雜度。

這項發展意味著，傳統以地面作戰為主的陸軍，未來可能直接參與海上作戰，形成跨軍種打擊能力。根據相關軍方文件，美軍認為需要具備讓地面部隊能直接對海上目標構成威脅的能力，以因應日益嚴峻的區域挑戰。

目前該計畫仍處於方案徵求階段，美軍官方表示，這類長程反艦武器可能對印太地區防禦態勢產生影響。相關進展仍處於研發測試期，實際成軍與部署細節仍待後續觀察。

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