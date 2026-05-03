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星光部隊恆春山區紮實演訓 SAR 21突擊步槍吸引目光

2026/05/03 08:03

星光部隊恆春山區紮實演訓 SAR 21突擊步槍吸引目光。（民眾提供）星光部隊恆春山區紮實演訓 SAR 21突擊步槍吸引目光。（民眾提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島的早晨，除了登山運動的民眾，近日山區小徑間更多了一抹神祕的綠色身影。不少民眾意外發現，即便是勞動節假期，恆春山區仍有大規模軍事演習進行，仔細觀察，出動的軍車皆為獨特的「右駕」規格，士兵手中持有的更是星國國造SAR 21突擊步槍。據了解，這正是遠道而來的新加坡「星光部隊」，正頂著烈日進行今年第三度的在台演訓任務，紮實的戰訓身影，也讓流傳已久的星方撤離傳聞不攻自破。

星光部隊恆春山區紮實演訓。（民眾提供）星光部隊恆春山區紮實演訓。（民眾提供）

地方民眾目擊，這幾日從三軍聯訓基地到周邊山區，頻繁可見掛有綠色「SAFETY」十字標誌的軍用吉普車與運補卡車往返。不同於國軍演訓多集中於週間，星光部隊「假日不打烊」的精實態度讓軍事迷印象深刻。畫面中，星國士兵身著與我國數位迷彩相近的服裝，在草叢間進行戰術出擊與潛行演練，動作迅速且專業，顯見其對恆春地貌的適應力與長年建立的「訓練慣性」。

星光部隊恆春山區紮實演訓 SAR 21突擊步槍吸引目光。（民眾提供）星光部隊恆春山區紮實演訓 SAR 21突擊步槍吸引目光。（民眾提供）

軍事愛好者分析，近期美伊局勢變動，國際戰略環境詭譎，星光部隊此時在台維持高頻率、高強度演訓，實具備深遠意義。儘管近年外界不時有「台海風險導致星方撤軍」的聲音，但從恆春山區頻繁的戰訓現狀看來，台星雙方的軍事默契依然穩健。

SAR 21突擊步槍（英語：Singapore Assault Rifle - 21st Century，意為：21世紀的新加坡製突擊步槍）是由新加坡國防企業自主研發和生產的一款突擊步槍，是新加坡武裝部隊目前的制式步槍。

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