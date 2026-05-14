中科院參加底特律無人展 小型渦輪噴射引擎性能優異當場獲美商採購！

中科院航空所所長邱祖湘（左二）與來訪廠商合影。（讀者提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院攜「勁蜂」系列無人機等裝備參加底特律XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」，時程進入展覽第2天，首日臺灣館所引發的高度關注也持續延續，與美國合作的「勁蜂四型」不僅引起歐美廠商高度興趣，其中美商AEVEX Aerospace更是當場決定採購1套中科院自主研製的小型渦輪噴射引擎，作為後續無人載具整合與飛行測試用途，並與中科院討論MOU合作草案。

中科院長李世強本次親自率隊參加「2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展」，參展的裝備包含「勁蜂II型」、「勁蜂III型」攻擊無人機、「銳鳶II型」多功能海用無人機等等；此外，中科院還在現場展示小型渦輪噴射引擎、十吋雷射標定光電酬載與無人機多用途彈頭等關鍵組件。在昨天，小型渦輪噴射引擎與多用途彈頭，整日詢問未曾間斷。

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現場人士說，今日歐美廠商持續興致勃勃，其中美商AEVEX Aerospace對中科院自主研製之小型推進系統表現高度關注，並於現場洽談採購PSD-250小型渦輪噴射引擎一套，作為後續無人載具整合與飛行測試用途。此舉不僅代表中科院小型渦輪動力系統技術已獲美國業界肯定，更顯示臺灣已逐步具備進入全球軍規無人機核心供應鏈之能力。

此外，AEVEX Aerospace亦於展會期間與中科院完成雙方合作NDA與MOU草案之交換與研議，合作範圍涵蓋無人載具APNT（Assured Positioning, Navigation and Timing）技術、發射架系統（Launch Systems）及推進動力系統（Propulsion Systems）等領域，展現雙方對未來深化合作之高度期待。

現場人士指出，今年XPONENTIAL最熱門關鍵字，已從過去的「展示技術」，轉向「量產能力」、「供應鏈韌性」與「自主作戰整合」。而臺灣憑藉半導體、電子製造、精密加工與資安能力，正快速成為國際無人機與國防供應鏈重組過程中的重要合作夥伴。

圖為中科院內展出的小型渦輪扇引擎。（資料照，記者吳哲宇攝）

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