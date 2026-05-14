美海軍啟動冷戰後最大擴軍 450艘艦艇鎖定台海高強度戰爭

美軍「福特號」航艦打擊群在大西洋執行任務期間，美國空軍B-52H轟炸機與F/A-18E「超級大黃蜂」戰機飛越上空。（圖取自美國國防部官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍正準備啟動冷戰後最大規模艦隊擴張。根據最新規劃，美軍未來將打造超過450艘有人與無人艦艇組成的新型艦隊，核心目標是強化台海周邊作戰能力，並因應未來可能爆發的高強度印太海上戰爭。

根據軍聞網站《Army Recognition》引述美國海軍《2026年造艦計畫》，美軍預計在2031年前，將總艦隊規模由2027年的395艘擴充至450艘，包含299艘主力作戰艦艇、68艘後勤與支援艦，以及83套無人水面與水下載具。這也是美軍首度正式把無人艦艇納入長期主力編制。

請繼續往下閱讀...

美軍憂中國造艦速度 台海恐演變長期飛彈與海戰

報導指出，中國海軍近年持續以驚人速度擴張，包括驅逐艦、兩棲攻擊艦、飛彈艦與潛艦數量均快速增加，目前已成為全球艦艇數量最多的海軍。

美方規劃文件認為，未來台海衝突可能迅速演變為長期飛彈戰與大規模海上消耗戰，因此美軍正加速提升艦隊規模、飛彈投射量與分散式作戰能力。

這項計畫最大變化之一，是大量導入無人水面艦與超大型無人潛航器。未來這些自主系統將負責偵察、電子戰、情蒐、誘餌與飛彈支援等任務，並與航艦、潛艦與驅逐艦共同作戰。

《Army Recognition》指出，美軍近年從俄烏戰爭、無人機作戰與飽和攻擊中獲得大量經驗，逐漸認為傳統大型艦隊若缺乏分散式感測網路與自主系統支援，未來在高強度戰場中將更容易遭飛彈與無人機集中打擊。

根據規劃，美軍2027至2031年間，將投入超過3050億美元（約新台幣9.61兆元）建造主力作戰艦艇，同時擴充潛艦產線、後勤艦隊與造船基礎設施。

此外，美軍也將加速建造「哥倫比亞級」（Columbia-class）戰略核潛艦、「維吉尼亞級」（Virginia-class）攻擊潛艦，以及下一代DDG（X）驅逐艦，並持續推動分散式造艦與AI輔助生產系統。

報導指出，美方近年逐漸認為，未來與中國的海上競爭，不只取決於艦艇性能，也取決於戰時工業動員、後勤維持與造艦速度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法