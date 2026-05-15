土捷聯合推出「中型戰車」 僅34噸可載120公厘主砲

（圖取自X@mavivatannet）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕戰車最優解取決於火力、防護力和機動力的三角平衡，捷克CSG集團與土耳其FNSS公司在近日舉行的「IDEB 2026」國防展上推出「CFL-120 Karpat」中型戰車，該車作戰重量僅34噸，卻搭載了北約標準的120公厘主砲，兼具火力的同時提供比重型戰車更低的成本、運輸限制和油耗。

軍聞網站「Army Recognition」報導，CSG與FNSS合作，在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦舉辦的「IDEB 2026」國防展推出「CFL-120」戰車。FNSS以與印尼合作的「卡普蘭」（Kaplan）中型戰車車體為基礎，結合義大利李奧納多的砲塔，再輔以CSG的生產能量，打造不同於美國M1及德國豹2等重型主力戰車定位的新型戰車。報導指出，「CFL-120」專為高強度反裝甲任務設計，提供具低運作成本、優異戰略機動性且維護便利的強大火力。

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報導說明，「CFL-120」採用的「HITFACT MkII」砲塔可按用戶需求選用120公厘或105公厘主砲，可選擇手動裝彈或安裝自動裝彈機，以及2或3人的乘坐配置；該砲塔也具彈藥與人員分離設計，確保乘員生存性。同時整合了穩定的車長和砲手瞄準鏡、熱成像感測器、晝間光學瞄準鏡、人眼安全雷射測距儀以及數位彈道運算系統，並支援獵殲模式可越權射擊。

此外，該車還配備1挺7.62公厘同軸機槍，以及可選配7.62公厘機槍、12.7公厘重機槍或40公厘榴彈發射器的遙控武器站，用於對抗步兵、輕型車輛，以及無人機在內的各種低空威脅。

機動性方面，「CFL-120」最高時速可達70公里，作戰航程450公里；可輕易跨越東歐地區常見的泥濘、山區或森林地形，較輕的車重有利於通過各式脆弱橋梁，具優異部署彈性。防護方面，「CFL-120」採模組化裝甲設計，能安裝符合北約STANAG 4569 標準的裝甲套件，也可整合主動防禦系統（APS），與車體裝甲一併構成多層次的防禦體系，強化肆應反戰車飛彈、穿甲彈及無人機等各式戰場威脅效能。

報導指出，「CFL-120」的推出也反映全球國防市場新趨勢，儘管重型主力戰車仍不可或缺，但許多國家亦開始尋求具備快速部署、低維護成本等優點的輕型裝甲系統，尤其對預算相對有限或地理環境特殊的國家更具吸引力。

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