漢光40號演習台南、高雄成「熱區」 一張圖帶您看懂戰略價值

漢光40號實兵演習本月中下旬登場，其中，陸軍將於台南進行反空機降操演，海軍則將在台南、高雄近海實施實兵操演，顯見這二處戰略價值。（資料照，圖取自Google Map，記者涂鉅旻製圖）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演息將於本月22日起登場，台灣本島部隊採「實兵不實彈」方式無腳本操演。值得注意的是，國軍計畫於演習期間，在台南、高雄進行反空機降與海上操演，演訓範圍含括多個戰略要地。學者分析，台南的喜樹海灘、台南機場與安平港皆相距3公里左右，形成「戰略三角」，實為驗證反制中共立體登陸作戰的最佳地點。

根據交通部航港局發布的射擊通報顯示，陸軍7月25日上午將在台北、新北、桃園、台中、台南、花蓮、台東等縣市，同時異地進行防空、反空機降演練，但上述7個縣市，只有台南市同時將敵軍機、直升機與無人機等三種類型飛行器，納入演訓想定之中。

請繼續往下閱讀...

從政府單位公布座標與圖資比對，台南的操演區域除涵蓋軍、民二用的台南機場，也將安平港、喜樹海灘納入，後者更被國軍視為中共潛在兩棲登陸地，近年已納入「紅色海灘」並頻繁進行實彈射擊與反登陸作戰驗證。

台南喜樹海灘為紅色海灘，也就是戰時敵軍兩棲登陸潛在地點，因此國軍多次進行實兵、實彈訓練強化防衛戰力。（資料照，軍聞社提供）

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪表示，就他觀察，台南是全台唯一驗證反軍機、直升機與無人機的要地，應與軍民共用的台南機場起降班次少，對民航干擾較小有關。值得一提的是，台南機場距離喜樹海灘、安平港皆僅3公里遠，形成一個「戰略三角」，值得國軍持續驗證防務。

蘇紫雲進一步分析，中共近年已逐漸完備超地平線立體登陸能力，雖然安平港在國內屬於中、小型港口，但具有21個碼頭，且可供4萬噸貨輪、10萬噸郵輪靠泊，國軍可能想定，若敵軍搶占喜樹海灘，可能接續進犯安平港、台南機場建立補給線，都可能對更內陸的要地構成威脅，因此，國軍此次在台南執行多項綜合演練，相當務實。

另外，海軍艦隊指揮部將於今年7月20日至25日期間，在台南喜樹海灘與海軍左營基地以西海域，進行年度專案訓練，雖未採取實彈射擊、劃定管制空域，仍要求附近船隻注意瞭望並遠離操演海域。蘇紫雲分析，海軍的演訓區含括永安天然氣接收站，並鄰近海軍左營基地、高雄港與小港機場，具有一定的戰略意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法