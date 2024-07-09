漢光演習聯防台南機場、喜樹海灘 137旅等3部隊周末教召14天

國軍漢光40號演習倒數2周，根據國防部後指部公開資訊，台南市本周六將有3支後備部隊進行14天召集，而從召集地點、地理環境研判，本次台南市教召將聚焦於喜樹海灘、七股反登陸和市區的城鎮防禦作戰。（圖由左至右取自青年日報、國防部、軍聞社；記者陳治程編輯）

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漢光40號演習台南、高雄成「熱區」 一張圖帶您看懂戰略價值

〔記者陳治程／台北報導〕再過兩周就是國軍年度「漢光40號」演習，台灣本島各作戰區將以「無腳本」方式進行實兵、不實彈操演，從交通部航港局近期射擊通報，可一窺國軍本次漢光演習驗證的防衛要地；其中，被認定為「紅色海灘」的台南喜樹海灘一帶，本周六將由責任區所屬的步兵137旅等3支後備部隊，展開14天教育召集，可望與主戰部隊在演習期間，進行常、後聯合防衛驗證。

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根據國防部後備指揮部公開資訊，台南市本周六（13日）有3個動員符號，分別為「博愛甲字第241504號」、「精誠甲字241306號」，以及「精誠甲字240303號」。其中，博愛字號的教召部隊分布在台南新化、東區及永康區，在地圖上形成帶狀「城鎮守備」；另2項精誠字號的教召部隊，一支集中在南區，另一支則位於將軍、七股兩區，從部署狀態判斷，這兩支部隊應屬一線的灘岸守備部隊。

戍衛台南機場、安平港 步兵137、203旅教召進駐第一線

陸軍步兵137旅今（2024）年2月間，曾於台南喜樹海灘實施野戰射擊，以提升官兵對作戰責任區的熟悉度。（取自青年日報）

位於台南市南區的喜樹海灘，為國軍認證的本島「紅色海灘」之一，意即台海戰爭爆發時，高機率為共軍所登陸之處。此處後方為台南機場，北面則鄰近安平港，為防衛作戰的戰略要地；而陸軍137旅今（2024）年2月、6月時曾在此地實施野戰訓場射擊、且上月野戰射擊時，曾與同作戰區（第4作戰區）的裝甲564旅聯合進行，由此研判，此次漢光演習的喜樹海灘反登陸作戰，會由137旅擔綱灘岸守備主力。

再檢視位於喜樹海灘北面的七股濕地，此處地勢低窪，亦是敵登陸的潛在據點，國軍此次亦有一支部隊在此召集，加上鄰近官田區，據此研判，該地的防衛作戰應由步兵203旅來實施驗證。

本月13號有一項「精誠甲字第241306號」的召集動員，地點集中於台南市南區的喜樹海灘前，由於陸軍步兵137旅今年曾於此地實施過野戰射擊，由此研判，該部隊將在漢光期間於此地實施防衛作戰驗證。（擷自Google地圖，記者陳治程編輯）位於台南七股溼地一帶的「精誠甲字第240303號」召集動員，由於地勢低窪，加上鄰近官田營區，據此研判，該地在漢光期間會由陸軍步兵203旅進行作戰驗證。（擷自Google地圖，記者陳治程編輯）

固守台南市區 台南市後備旅擬驗證城鎮防禦戰

台南市本周六另有一支「博愛甲字第241504號」的後備部隊召集，召集地點分散於新化區、永康區及東區，且位於台南機場東北側，在地圖上形成帶狀防禦，加上前述守備地區涵蓋位於永康的網寮南營區，由此研判，該部隊應為台南市後備旅，並將在漢光期間實施城鎮戰作戰演練。

本月13日在台南機場東北面，另有一支「博愛甲字第241504號」的後備部隊召集，召集地點分散於東區、永康及新化區，由於該部隊守備區域鄰近、涵蓋台南市後備旅所駐的網寮南營區，由此研判，該部隊將於漢光期間實施城鎮戰防衛驗證。（擷自Google地圖，記者陳治程編輯）圖為台南市後備旅步4營女性志願召員，於去年5月的新制14天教召期間接受行軍訓練。（國防部官方Facebook）

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