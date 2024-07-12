圖解軍武》偵、運兼備的空中雙能衛 FLIR R70四軸無人機

北約多國近日於年度峰會上，正式簽署援助烏克蘭的「無人機聯盟」合作備忘錄，宣示將為其提供至少百萬FPV無人機；而其中一員的加拿大，早於今年2月便率先宣布援烏超過800架R70無人機，有望成為烏軍今夏空偵、空運任務的奧援，就讓《軍武頻道》以圖解方式，帶你認識這架運、偵兼備的空中雙能衛。（記者劉宇捷攝；記者陳治程編輯）

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軍武新知》在俄烏前線廣受好評 直擊烏軍R70無人機在台實操

〔記者陳治程、涂鉅旻、劉宇捷／新北報導〕俄烏戰爭鏖戰兩年餘，烏克蘭在獲得西方國家各式軍援無人機後屢創其功。隨著多達11國參與的「無人機聯盟」今年成形，其中一員的加拿大2月已率先宣布援烏數百架R70「空中遊騎兵」無人機，為烏軍再添空中生力軍，有望於今夏發揮其空中監偵、運補能力。接著就由《軍武頻道》以圖解方式，帶你深入了解這架運、偵兼備的強大「雙能衛」。

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模組化、熱插拔酬載設計 勝任多種空中任務

R70「空中遊騎兵」是由美國Teledyne FLIR公司所研發的多用途四軸無人機，全機結構簡潔而精密，在機身中央的是處理器、電源與通訊裝置，自中心向外延伸四軸螺旋槳，下方則設有可熱插拔（Hot-Swappable）的酬載卡槽，能依任務性質安裝不同裝備，如最重可酬載3.5公斤的「Osprey」運輸套件、有線操控的「Tether」繫留套件，以及監偵用MKII光學紅外線熱成像鏡頭等；若需夜間偵察，則可換裝「Stormcaster」低光源偵察鏡頭模組。

R70無人機所掛載的「Stormcaster」長波紅外線鏡頭。（記者劉宇捷攝）R70無人機掛載「Stormcaster」高倍率伸縮鏡頭，光學變焦可達30倍、數位變焦則有4倍。（記者劉宇捷攝）

此外，該無人機操作與部署方式也相對多元，除可無線操控，亦可搭配地面繫留繩裝置進行操作，該繫留繩除可對無人機供電，在至高100公尺的高空全天候運作，亦可充當戰術資料鏈，避免戰時可能的電子頻譜干擾；且可部署於戰術輪車、軍艦，執行運輸、情監偵，亦或搭配天線的戰場通訊中繼任務。

搭載強悍大腦 AI「慧眼」迅速偵測目標

得益於機載的輝達（NVIDIA）TX2人工智慧處理晶片組，掛載監偵鏡頭的R70無人機可在任務中，以AI技術自動識別目標，本報日前於原廠人員在台展示期間，觀察到該無人機可遠眺台北港、松山機場等重要基礎設施，在至多達60倍數位變焦的條件下，對目標動態持續追蹤。

搭載NVIDIA TX2人工智慧處理晶片的R70無人機，可搭配高倍率鏡頭自動識別目標，並對其進行動態追蹤。圖為R70無人機在台展示時，遠眺一架位於台北市松山機場的商業客機在滑行。（記者劉宇捷攝）

值得一提的是，R70無人機的「自動交接」功能，能在空中不落地與鄰機「無縫接班」，亦可由飛操手同步連動多機，大幅提升任務效率；該機在熱插拔槽兩側裝有4具微型鏡頭，當完成任務後，能透過微型鏡頭鎖定落地點，下降、返航並關機，有如「倒車雷達」的功能，全程僅需飛操手以平板操作，即可讓無人機自主完成。

美軍「兄弟機」服役中 烏軍同型機亦陸續服役

R70無人機所屬的「空中遊騎兵」系列，其前後代分別有R60、R80D兩款「兄弟機」，前者可見於駐日、駐韓美軍的基地勤務中，負責跑道修復前的損壞評估（RADAS）：美軍陸戰隊則曾於2020年購入後者，至今已投入芬蘭主導的「冰凍之風」（Freezing Wind）、美軍「勇敢之盾」（Valiant Shield）等多國演習；亦曾在陸戰隊的戰術訓練中，驗證過其協助迫砲進行射擊情資導引，性能不俗。

圖為一架駐日美軍的R60「空中遊騎兵」無人機，去年於嘉手納基地戰備演練期間，升空執行「跑道損壞快速評估」（RADAS）任務。（美軍DVIDS網站）圖為美軍陸戰隊的一架R80D無人機，去年於芬蘭主導的「冰凍之風」演習中完成偵察任務、正在更換電池。（美軍DVIDS網站）一架美軍陸戰隊的R80D無人機，上月於帛琉參與「勇敢之盾」多國演習期間，升空準備執行任務。（美軍DVIDS網站）

作為中堅機種的R70無人機，在加拿大今年4月起陸續交付烏克蘭陸軍後，有望在今夏大量現身戰場，為烏軍的情監偵工作帶來相當助益，在前線運用其「千里眼」創造更多的戰果。

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