海鯤號坐墩5個月出塢短短亮相10分鐘！ 台船低調：泊港測試

海鯤號亮相10分鐘，仍讓軍事迷興奮。（圖由民眾提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦SS-711海鯤號進入台船乾塢坐墩近5個月，14日進行乾塢注水作業，今（15）日下午在拖船協助下出塢，帆罩上的瘦馬效應平整許多，雖然短短亮相10分鐘，網友大喊：「海軍加油！」台船低調表示，這屬於HAT（泊港測試）過程，沒有特別說明。

工作人員站在艦身上進行測試。（圖由民眾提供）

高雄港務局、警察總隊發布通告，台船乾塢周邊港區今天全面管制空拍機升空，傳出海鯤號將進入碼頭浮台進行泊港測試，媒體守候捕捉海鯤號最新畫面，引來高雄港警及高市小港分局關切，並提醒不可使用空拍機。

SS-711海鯤號再度亮相。（圖由民眾提供）

表定下午2時至5時進行相關作業，可見數艘船舶在台船乾塢塢門前徘徊作業，4時12分作業船舶將海鯤號拖出，海鯤號平穩地停泊在海面上，多名工作人員站在艦身上作業，目視可見原本帆罩上的瘦馬效應平整許多。

海鯤號出塢進行泊港測試。（圖由民眾提供）

海鯤號2月27日移出海昌廠，同時確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準，隨即移入台船乾塢坐墩，後續進行電瓶與主機等動力系統調校，如今已完成光電潛望鏡（光電桅杆）與電池組的裝配，待下一階段泊港測試（HAT）完成，再進入下一階段海上測試（SAT）。

港務局公告台船乾塢周遭今天管制，空拍機不得升空。（記者李惠洲攝）

針對今天測試內容，台船以由軍方主導沒有特別說明，僅說仍屬於HAT（泊港測試）過程。外傳海鯤號可望9月海上測試（SAT），台船董事長鄭文隆在股東會上再次強調，以安全為前提，SAT沒有時間表。

媒體豔陽下守候，以捕捉海鯤號最新畫面。（記者李惠洲攝）

警方管制敏感區域。（記者李惠洲攝）

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