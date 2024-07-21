軍武圖解》4萬噸級全能巨獸 環太軍演靶艦「塔拉瓦號」大解析

美軍LHA-1「塔拉瓦號」兩棲突擊艦既能起降戰機、直升機，又能進行運送兵力、物資，以及艦上的醫療、通訊、可容納的人員住艙空間等，就像海上多功能平台，是一艘劃時代設計的成品。（圖片取自DVIDS；記者劉宇捷製圖）

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環太軍演重頭戲「擊沉演習」將至 4萬噸級靶艦塔拉瓦號出港

〔記者劉宇捷／台北報導〕美軍主導的2024環太平洋軍演（RIMPAC）將擊沈排水量近4萬噸的「塔拉瓦號」（USS Tarawa, LHA-1）靶艦，這艘劃時代設計的美軍兩棲突擊艦，既能起降戰機、直升機，又能搭載兩棲登陸艇，進行兵力、物資運送，並具備醫療、通訊功能及人員住艙空間，有如海上多功能平台。趁著它還沒「沈入」海底之前，就跟著《軍武頻道》一起來解析這艘傳奇軍艦吧！

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集4種軍艦功能於一身





「塔拉瓦號」兩棲突擊艦是塔拉瓦級艦的首艘艦，這艘於1971年建造的軍艦，採用當時新穎的設計，將以往在直升機船塢登陸艦（LPH）、船塢登陸艦（LPD）、兩棲貨輪（LKA）、LSD船塢登陸艦（LSD）等4種不同軍艦功能匯集於一身，使其可透過直升機與登陸艦運送一個營的陸戰隊員，以及所需裝備進行登陸作戰。

塔拉瓦號兩棲突擊艦採用新型的通用設計，將以往4種軍艦的功能匯集於一身。圖中可見艦載直升機剛從甲板起飛，艦尾的兩棲船塢開口亦處於開啟狀態。（圖片取自美國海軍國家博物館網站）

此外，由於部隊生活和裝備運輸需求，艦上的起居、生活空間、商店、醫療設施等都非常的完善，特別是艦上的醫院，在戰時必須承擔野戰醫院角色，因此擁有齊全的醫療設備，包括手術室、病房和牙科診所等，解決部隊常見的疑難雜症。

塔拉瓦級艦在船身後半靠近海面處，有一個很狹長的艦內船塢，可搭載17艘LCM-6登陸艇，或是45輛AAV-7兩棲車輛，也可以改搭載3艘LCAC大型氣墊登陸艇；該船塢的一側是連通大海的閘門開口，另一側則是斜坡構造，讓車輛、裝備得以送上登艦艇泛水，或是從海上開回艦上。

由於其任務複雜性，塔拉瓦級兩棲突擊艦的艦上，擁有非常多功能的中控、通訊艙間，雷達系統也不斷再升級，從傳統圓盤變液晶螢幕。圖為塔拉瓦級的雷達飛行管制站。（圖片取自美國國防部網站；記者劉宇捷製圖）

作為小航艦的始祖潛力





塔拉瓦級兩棲突擊艦的空中戰力也是一大強項，一般而言，直升機是其最主要的空中力量來源，該艦可容納約26架CH-46（近似海軍版CH-47），或者12至19架CH-53重型運輸直升機，亦或是6至8架的MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機，也可選擇UH-1N、AH-1W等機型，而實際部署的架次，則會採混合編組的方式配置。

塔拉瓦級兩棲突擊艦擁有多元的艦載機配置方案，圖為1999年1月，一架尚在開發製造中的MV-22「魚鷹」降落在塞班島號（LHA-2）上，進行起降操作驗證，該機目標取代CH-46運輸直升機。（圖片取自美國國防部網站）

當然，有了全通飛行甲板的設計，兩棲突擊艦任務不再只是起降直升機而已，而是可以部署垂直起降功能的噴射戰鬥機。在塔拉瓦號部署的年代，通常配備6至8架的AV-8B鷂式攻擊機，其他空間則部署各式直升機，若採全部署，最多約可塞進20架AV-8B。

全通飛行甲板的設計，讓塔拉瓦號兩棲突擊艦不再只是起降直升機而已，而是可以部署垂直起降功能的噴射戰鬥機。塔拉瓦號的甲板上共擁有9個泊位。（圖片取自DVIDS）

塔拉瓦級兩棲突擊艦通常配備6至8架的AV-8B鷂式攻擊機（如圖），其他空間則部署各式直升機，而全部署最多可塞進20架AV-8B。（圖片取自DVIDS）

而塔拉瓦號如同「小航艦」設有機庫，其位於後側甲板下方與船塢艙正上方間；另外，位於艦體左側後部，還擁有一座升降機，可載運重型貨物及飛機，滿足機庫至甲板間調度需求；至於艦橋後方還有一部負重27公斤的起重吊臂，可將直升機從碼頭吊至甲板，或將甲板的登陸艇吊至海面。

曾經裝有艦砲的火力艦





塔拉瓦號兩棲突擊艦自1976年起服役至2009年，退役後一直封存在夏威夷珍珠港內。在33年的服役生涯中，不只多次參與國際軍事、人道救援行動外，其艦上的武裝也曾經過大幅更新。

塔拉瓦號在美蘇冷戰時期，曾多次參與太平洋和印度洋地區的軍事演習與行動；1990年至1991年參與波斯灣戰爭，支持聯軍「沙漠盾牌」和「沙漠風暴」行動，運輸和支援美軍陸戰隊在中東地區的軍事舉措。隨後於2001年參與支援阿富汗反恐作戰的「持久自由行動」。2004年南亞大海嘯時，亦提供醫療支援及物資運送。

在多年的服役過程中，塔拉瓦號兩棲突擊艦的武裝也經過重大更新。圖為塔拉瓦號射擊SRBOC火箭干擾絲，甲板上則為一架UH-60黑鷹直升機。（圖片取自DVIDS）

在多年的服役過程中，剛建成的塔拉瓦號兩棲突擊艦，艦艏甲板兩側及艦尾一側裝備了Mk45 12.7公厘艦砲，主要作為艦上飛彈的後援武器，並預備實施反艦作戰和對岸砲火支援等任務。

剛建成的塔拉瓦號於艦艏甲板兩側及艦尾一側裝備了Mk45 12.7公厘艦砲。（圖片取自美國海軍國家博物館網站）

不過塔拉瓦號自1986年至1990年代期間，拆除了艦上Mk45艦砲及艦橋前的RIM-7海麻雀防空飛彈箱，同時陸續增加裝有RIM-116近程防空飛彈的Mk31飛彈武器系統，亦增強其方陣快砲性能，提升艦體的近程防空能力。

近距離觀看塔拉瓦號的中控艦橋結構。（圖片取自DVIDS）

官兵正在為Mk31武器系統裝填RIM-116近程防空飛彈；前方甲板上停有兩架CH-46運輸直升機。（圖片取自DVIDS）

相隔20年參與RIMPAC軍演的命運





查閱歷史影像資料可發現，在2024環太平洋軍演中扮演靶艦的塔拉瓦號兩棲突擊艦，其實在2004年時即以演習兵力一員參與環太軍演，並與「拉什摩爾號」船塢登陸艦（LSD-47）、皇家澳洲海軍「成功號」油彈補給艦（AOR-304）編隊進行油彈補給。20年過去，塔拉瓦號再次投入環太軍演，卻準備當成靶艦被擊沈，成為其最後的宿命。

塔拉瓦號其實在2004年時即參加過環太軍演，如今20年後，將在月底的環太軍演被擊沉。圖為當年「塔拉瓦號」（LHA-1,右），與「拉什摩爾號」船塢登陸艦（LSD-47,左）、皇家澳洲海軍「成功號」油彈補給艦（AOR-304,中）編隊進行油彈補給。（圖片取自美國國防部網站）

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