環太軍演重頭戲「擊沉演習」將至 4萬噸級靶艦塔拉瓦號出港

排水量近4萬噸的美軍退役兩棲突擊艦「塔拉瓦號」16日已離開珍珠港，成為環太軍演「擊沉演習」靶艦。（取自美軍DVIDS）

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軍武圖解》4萬噸級全能巨獸 環太軍演靶艦「塔拉瓦號」大解析

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部將於明（22）日起實施「漢光40號」實兵演習，在太平洋的另一側，以美國為首的29國正實施「環太平洋軍演」（RIMPAC），其重頭戲「擊沉演習」（SINKEX）即將登場。根據美軍官方訊息，此次作為靶艦、排水量近4萬噸的美軍退役兩棲突擊艦「塔拉瓦號」（LHA-1）16日已離開珍珠港到指定位置，為其軍旅生涯寫下最終章。

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根據美軍公開資訊，今年度「環太平洋軍演」自6月27日起實施至8月2日，共有29國、40艘水面艦艇、3艘潛艦，以及14國地面部隊、150餘架飛機與2萬5000人參與，各國已演練特戰、城鎮戰、海上運補、水面與水下作戰，以及飛彈實彈射擊，藉此磨練跨國合作、互信與作業互通性。

美軍為首的29國正進行環太平洋軍演，圖為日前海上整補操演情形。（取自環太軍演官方臉書頁）

其中，為環太軍演重頭戲的「擊沉演習」將於近日登場，各國海、空兵力將藉由飛彈、炸彈、魚雷等方式，將指定靶艦擊沉，今年安排已退役的4萬噸兩棲突擊艦「塔拉瓦號」為靶艦。

外國軍聞媒體「戰區」（THE WARZONE）日前報導分析，這場演習以美、中二強可能在太平洋爆發大規模衝突為想定，中共現已有3艘現役「075型」兩棲攻擊艦服役，與美軍塔拉瓦號兩棲突擊艦相仿。意指此次演習，可能以中共大型水面艦為假想對象。

塔拉瓦號為近年來環太軍演「擊沉演習」之中最大的靶艦，同為兩棲突擊艦的「紐奧良號」（LPH-11）於2010年演習之中被擊沉，排水量不及2萬噸；2020年演習中被擊沉的「達勒姆號」（LKA 114）兩棲運輸艦，排水量也僅1萬8000噸左右。

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