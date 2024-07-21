國軍首推AI虛擬主播增戰略傳播效益 原來取材於「她」

國防部結合國內人工智慧技術，首度由軍聞社推出虛擬主播，可快速轉換18國語音播報，增加國際戰略傳播效益。（國防部提供）

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從聯勇之花到虛擬主播 「最美士官長」楊喬琳成國軍心戰要角

〔記者黃靖媗／台北報導〕國軍明（22）日起進行為期5天的漢光40號實兵演習。國防部今日表示，參考俄烏戰爭中虛擬主播降低戰損、提高傳播效率經驗，國防部結合國內人工智慧技術，首度由軍聞社推出虛擬主播，採用真人臉部建模，可快速轉換18國語音播報，增加國際戰略傳播效益，將投入漢光40號實兵操演驗證。

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國防部表示，因應生成式AI興起，以及俄烏戰爭經驗，國防部高度重視人工智慧創新運用，由軍聞社採概念驗證專案，結合國內技術開發虛擬主播，該系統可以將文字內容，翻譯為多國語音，結合臉部表情及手勢，產出播報影片。



據了解，軍聞社AI主播的真人臉部建模原型，為有著「聯勇之花」美譽的《青年日報》士官長楊喬琳。

青年日報士官長楊喬琳2012年在恆春保力山舉行「聯勇實彈操演」時備受矚目，有著「聯勇之花」美譽。（資料照，陸軍司令部提供，本報合成）

國防部指出，配合漢光40號演習實兵演練，虛擬主播將在國防部發言人臉書、IG、X、Threads平臺及軍聞社相關帳號露出，並提供中、英、日等語言發音影片，以累積運作經驗、持續精進系統效能，提升國際戰略傳播能量。

國防部表示，影片也將依「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，於生成畫面中，標示內容為AI生成警語，供民眾辨識。

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